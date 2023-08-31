日砸巨額公關費處理核廢水排放？ 美媒：中國官媒發的假訊息

近日中國社群媒體上流傳1條有關日本排放核廢水的假訊息，該訊息稱，日本政府為福島第一核電廠和廢水排放投入了700億日圓（153億台幣）公關費用。不過，根據「美國之音」調查，最初發布這條假訊息的微博帳號，其背後是中國官媒中央電視台（央視）。（路透資料照）

2023/08/31 11:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日中國社群媒體上流傳1條有關日本排放核廢水（含氚廢水）的假訊息，該訊息稱，日本政府為福島第一核電廠和廢水排放投入了700億日圓（153億台幣）公關費用。這條「700億日圓公關費用」進一步激發中國網民的反日情緒。不過，根據「美國之音」調查，最初發布這條假訊息的微博帳號，其背後是中國官媒中央電視台（央視）。

在日本8月24日正式宣布，開始排放福島核電廠經過處理的核廢水後，1張圖表開始在中國社群媒體上流傳，這張圖表寫道：「日本政府為排放核污染水的公關預算：700億日圓」。

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最初發布這張圖表和相關文字說明的微博帳號「玉淵譚天」宣稱，上述數據來自日本放送協會（NHK）。但NHK的原始報導和相關英文報導都顯示，這個700億日圓費用只是日本外務省為下個財政年度提出的預算一部分，並非已經被投入使用的資金；該資金也並非「公關預算」，或是「玉淵譚天」在帖文中所稱的被用來「處理核污水負面信息」。

日本時事通訊社的報導指出，這個700億日圓預算將被用來因應來自中國和俄羅斯的假訊息，日本外務省希望透過這筆預算，來完善政府藉由人工智慧（AI）分析國際情勢的能力，部分的預算也將被用來反制中國對於核廢水排放的批評，但報導並未指明具體金額。

今年7月福島核電廠經過處理的核廢水排放計劃，獲得國際原子能總署（IAEA）的批准。IAEA稱，福島核電廠內的核廢水經處理後符合排放標準，對人類和環境帶來的輻射影響可忽略不計。IAEA的行動引發中國政府的持續批評，在向來管理嚴格的中國網路上，有關排放核廢水的假訊息被廣泛傳播，卻沒有受到審查或刪除。

「700億日圓公關費用」的假訊息進一步助長了中國社群媒體上的反日情緒，為核廢水排放辯護或是科普的聲音，被高舉民族主義大旗的中國網民指控是收了日本的錢。

「美國之音」的調查指出，最初發布「700億日圓公關費用」的微博帳號「玉淵譚天」有超過250萬粉絲，該帳號自稱是「資深政經記者」，位置在北京，性別為女。她的微信粉專的簡介裡只寫了「簡單邏輯看複雜世界」，分類為個人帳號，註冊於2019年。

但這位看似只是個人的資深政經記者，卻常像官媒一樣報導重要政治和外交新聞，並提供分析與評論。網路上一些文章也顯示，「玉淵譚天」並非個人，這個帳號也遠非獨立運作，而是央視在自媒體時代為了強化宣傳而創立。

「美國之音」的調查說，「玉淵譚天」2022年底對中國駐美大使館公使井泉進行專訪，專訪內容被中國駐美大使館發布在官網上，該專訪將「玉淵譚天」稱為「中央廣播電視總台央視新媒體」，「玉淵譚天」也在央視的網站上擁有自己的頁面。

2018年的1篇微信文章披露了「玉淵譚天」的更多背景。在這篇由「中國新聞出版廣電報」發布的文章裡，時任中央廣播電視總台副台長的孫玉勝，在談到總台在媒體融合發展上的成績時，聲稱他們創新培育出「央視快評」、「國際銳評」、「玉淵譚天」等評論言論和自媒體品牌。

儘管「玉淵譚天」幾乎從不提及自己的真實身份和背景，但這個帳號從一開始就透露自己和央視有關的暗示，在位於北京的中央廣播電視塔對面坐落著1個湖，湖的名字就叫做玉淵潭。

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