訪中晤韓正、王毅 英外相柯維立：台海和平對國際很重要

2023/08/31 06:23

首次上稿 00:54

更新時間 06:23

〔中央社〕英國外交大臣柯維立30日在北京與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤。英國外交部表示,柯維立在雙邊會談期間向中方強調,台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。

柯維立(James Cleverly)29日結束訪問菲律賓後,啟程赴北京。這是繼2018年時任外相韓特(Jeremy Hunt)後,再度有英國外交大臣訪問中國。這也是自去年9月上任以來,柯維立第二次與韓正會面、第三次與王毅會晤。

英國外交部表示,柯維立在會談期間向中方闡述英國對中政策3大基柱:「保護(英國國家安全)」、「(與印太區域及世界各地盟友夥伴)協調一致」、「(直接與中國)互動往來」,並「明確表達」英方對中國在網路空間惡意活動的立場。

英國外交部指出,柯維立與中方就香港議題進行「詳細討論」。柯維立強調,北京強加於香港的「國家安全法」傷害香港的自由與權利,因此也損及中國的國際聲譽。柯維立並向中方提及「黎智英案」。

壹傳媒創辦人黎智英遭背後為北京的港府強加國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名,在監候審。

除了台海與香港議題,英國外交部表示,柯維立要求中方「即刻解除」對英國國會議員的制裁。

2021年3月,北京以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由,宣布制裁部分英國國會議員,包括如今皆為副大臣級官員的時任下議院外交委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)與甘尼(Nus Ghani)。

英國外交部表示,柯維立向中方明確傳達英方對維吾爾人在新疆遭大規模囚禁的強烈感受。

柯維立也就俄烏戰爭、北韓情勢、避免核擴散等地緣政治關鍵議題,向中方闡明英方立場。

英國訂於11月舉辦全球第一場人工智慧(AI)安全峰會,中國是否將受邀出席,備受關注。

外交部表示,英中雙方在會談期間皆強調全球有必要協調行動,以建立保護措施、緩解AI所衍生風險。

英中雙方並同意,合作應對氣候變遷等全球最嚴峻挑戰十分重要。柯維立同時也向中方強調英中有必要進行「開放對話」以及「具建設性的互動」。

In Beijing, I challenged China on Xinjiang, Hong Kong, Jimmy Lai and the treatment of UK Parliamentarians.



But we cannot just ignore China on everything else.



We have got to work with China on the issues that will impact us all. pic.twitter.com/h3y4xfob2s