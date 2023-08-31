為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

訪中晤韓正、王毅 英外相柯維立：台海和平對國際很重要

英國外交大臣柯維立（左）在北京與中國國家副主席韓正會晤。（擷取自James Cleverly「X」）

英國外交大臣柯維立（左）在北京與中國國家副主席韓正會晤。（擷取自James Cleverly「X」）

2023/08/31 06:23

首次上稿 00:54
更新時間 06:23

〔中央社〕英國外交大臣柯維立30日在北京與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤。英國外交部表示，柯維立在雙邊會談期間向中方強調，台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。

柯維立（James Cleverly）29日結束訪問菲律賓後，啟程赴北京。這是繼2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）後，再度有英國外交大臣訪問中國。這也是自去年9月上任以來，柯維立第二次與韓正會面、第三次與王毅會晤。

英國外交部表示，柯維立在會談期間向中方闡述英國對中政策3大基柱：「保護（英國國家安全）」、「（與印太區域及世界各地盟友夥伴）協調一致」、「（直接與中國）互動往來」，並「明確表達」英方對中國在網路空間惡意活動的立場。

英國外交部指出，柯維立與中方就香港議題進行「詳細討論」。柯維立強調，北京強加於香港的「國家安全法」傷害香港的自由與權利，因此也損及中國的國際聲譽。柯維立並向中方提及「黎智英案」。

壹傳媒創辦人黎智英遭背後為北京的港府強加國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，在監候審。

除了台海與香港議題，英國外交部表示，柯維立要求中方「即刻解除」對英國國會議員的制裁。

2021年3月，北京以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由，宣布制裁部分英國國會議員，包括如今皆為副大臣級官員的時任下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）與甘尼（Nus Ghani）。

英國外交部表示，柯維立向中方明確傳達英方對維吾爾人在新疆遭大規模囚禁的強烈感受。

柯維立也就俄烏戰爭、北韓情勢、避免核擴散等地緣政治關鍵議題，向中方闡明英方立場。

英國訂於11月舉辦全球第一場人工智慧（AI）安全峰會，中國是否將受邀出席，備受關注。

外交部表示，英中雙方在會談期間皆強調全球有必要協調行動，以建立保護措施、緩解AI所衍生風險。

英中雙方並同意，合作應對氣候變遷等全球最嚴峻挑戰十分重要。柯維立同時也向中方強調英中有必要進行「開放對話」以及「具建設性的互動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英外委會首稱台灣「獨立國家」 籲外相維護自決權
2023/08/30 10:48

英外委會首稱台灣「獨立國家」 籲外相維護自決權
英國外相訪中 料將觸及台灣、香港議題
2023/08/30 05:53

英國外相訪中 料將觸及台灣、香港議題

謝京穎靠一招10天甩油6公斤！
鄧振中投書《日經》：台灣入會將更證實CPTPP的價值
2023/08/28 20:59

鄧振中投書《日經》：台灣入會將更證實CPTPP的價值
中國低價電動車將湧入 英專家：遠端操控恐癱瘓英國
2023/08/08 07:21

中國低價電動車將湧入 英專家：遠端操控恐癱瘓英國

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
英國智庫民調：74％不信任中國 支持TikTok僅15％
2023/07/20 06:30

英國智庫民調：74％不信任中國 支持TikTok僅15％
避釀「悲劇性誤判」 英外相促中國公開軍事擴張思維
2023/04/25 21:19

避釀「悲劇性誤判」 英外相促中國公開軍事擴張思維
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播