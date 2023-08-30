英外委會首稱台灣「獨立國家」 籲外相維護自決權

英國國會下議院外交事務委員會呼籲外交大臣柯維立應該公開表示英國將維護台灣自決權，圖為柯維立資料照。（美聯社）

2023/08/30 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院外交事務委員會在今天發布了一份報告，裡面首度稱台灣為「獨立國家」，英國國會選在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本週訪問中國之際，打破中國的禁忌，該報告還指，要不是為了避免冒犯中共，英國跟台灣可以發展出更緊密關係，外交事務委員會更呼籲外交大臣應該公開地表示英國將維護台灣自決權。

美國政治新聞網站《政客（Politico）》報導，29日英國國會下議院外交事務委員會報告稱台灣為「獨立國家」，報告中敘明，「台灣已是獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力」。

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外交事務委員會同時還呼籲，英國應該要和台灣與日本攜手，在網路與太空防衛能力上進行三方合作，並批評英國政府在支持台灣上面不夠大膽，英國保守黨議員兼下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）表示，英國外交事務委員會承認中國立場，但「不接受」中國的立場。

針對要到訪中國的柯維立，柯恩詩呼籲，英國外交大臣，必須要堅定、公開支持台灣，明確表達英國將維護台灣的自決權。報告裡面強調，英國應該要比照美國與日本模式，試著鬆綁與台灣官員的交流限制。

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