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    英國智庫民調：74％不信任中國 支持TikTok僅15％

    遭香港政府懸賞通緝的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，今年6月4日在中國駐倫敦大使館前集會，紀念1989年天安門事件34週年。（美聯社檔案照）

    遭香港政府懸賞通緝的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，今年6月4日在中國駐倫敦大使館前集會，紀念1989年天安門事件34週年。（美聯社檔案照）

    2023/07/20 06:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕最新民調分析報告指出，有高達74％英國選民對中國感到擔憂和抱持戒心，且有43％認為中國與俄羅斯對英國的國家利益構成同等程度威脅，僅有15％認為流行的中國短影音社群程式TikTok應該被允許在英國存在。

    澳洲「雪梨晨驅報」19日報導，前述發現是智庫「英國對外政策研究集團」（BFPG）關於英國民眾對外交政策的看法的年度報告的一部分，BFPG與市場研究和民意調查公司J.L. Partners合作，在今年5月26日至6月1日間，抽樣調查具代表性的2158名英國選民的意見。

    報告顯示，俄羅斯和中國是英國選民最不信任的兩個國家，分別有86％和74％的受訪者不相信這兩個威權國家會採取負責任的行動。由於俄羅斯侵略烏克蘭，53％英國選民認為，俄國對英國國家安全構成最大威脅，其次則是中國，占39％，恐怖主義（34％）排名第三。

    雖然英國選民認為俄羅斯的威脅比中國大，但受訪者表示，英國與北京接觸的首要任務，應該是在人權問題上挑戰中共，其次是在氣候變遷問題上合作。調查結果顯示，英國選民支持對中國採取比蘇納克（Rishi Sunak）自擔任首相以來願意採取的更強硬立場。

    BFPG主任阿斯皮諾爾（Evie Aspinall）指出，英國人對與中國的合作非常謹慎，尤其是在對國家安全至關重要的領域，認為沒有理由與他們絕大多數不信任的國家交往。即使面臨生活成本危機，也幾乎不影響基於經濟理由與中國交往，因為英國人優先考慮對中國採取強硬的、價值觀導向的方式，他們認為應該期望並要求中國尊重自由主義價值觀。

    支持中國參與英國核電廠等基礎建設，以及支持TikTok等在英國營運的中國科技企業的比率僅約15％。阿斯皮諾爾說，由於對TikTok等在英國營運的中國科技企業的支持率如此之低，即使是廣泛使用該程式的年輕人亦然，顯然英國人認為中國構成的威脅是尖銳而普遍的，他們願意做出個人犧牲來應對中國構成的挑戰。

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