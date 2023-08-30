迫不及待出生！ 她在停車場緊急分娩 巧遇婦產科醫生順利產子

美國一名母親在醫院停車場緊急分娩，一名婦產科醫生剛好經過為其接生產下健康女嬰。示意圖，與本文無關。（法新社）

2023/08/30 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一間醫院的停車場，昨（29）日有一位「心急」的寶寶等不及要出生，幸好一位婦產科醫生剛好路過，幫助媽媽順利產下小寶寶。

據《合眾國際社》（UPI）報導，一位名為安杜斯（Elsa Antunez）的23歲媽媽在臨產時與家人趕到魯米尼斯安妮阿倫德爾健康醫療中心（Luminis Health Anne Arundel Medical Center），但在到達時他們發現，可能還沒進到醫院寶寶就已經要出生了，並決定在醫院的停車場進行緊急分娩。

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此時，一名醫院的婦產科醫生庫柏（Dr. Janelle Cooper）剛好經過了停車場，聽到有喊叫聲，並秒認出是有孕婦正在分娩，於是趕上前幫忙。庫柏表示，她已經記不清自己幫忙接生了多少個寶寶，但這是她第一次在停車場接生，「當我打開車門時，寶寶的頭已經出來了。所以，我做了身為一名婦產科醫生應該做的事情，幫助接生。」庫柏說。

最後寶寶順利的產下，安杜斯滿懷感激的對庫柏說：「我非常感激你在那裡，因為如果你不在那裡，我真的不知道會發生什麼事情。」

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