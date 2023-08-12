美國駭人醫療疏失！醫師接生時疑似將嬰兒頭顱扯掉

美國喬治亞州孕婦分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒的頭顱扯下，孕婦和男友（中間二人）在律師的陪同下召開記者會。（美聯社）

2023/08/12 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州發生駭人的醫療事故，21歲的孕婦羅斯（Jessica Ross）指控，她7月9日在里弗代爾（Riverdale）一處醫院分娩時，醫師因施力不當將嬰兒的頭顱扯了下來，並試圖向她們一家人隱瞞死因。

據《NBC》報導，羅斯當時在喬治亞州南部地區醫療中心（Southern Regional Medical Center）分娩，醫師朱利安（Tracey St. Julian）原本是採用自然順產的方式接生，但在出現「肩難產（胎兒肩膀卡住）」的狀況下，醫生並未迅速改為剖腹產，而是用力拉扯嬰兒的頭部。

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大約過了3小時後，朱利安才為羅斯進行了剖腹產，但那時胎兒的心跳已經停止。孕婦委任律師、擁有醫師執照的艾蒙德（Roderick Edmond）表示，院方透過剖腹產拿出了嬰兒的軀幹，但頭顱是透過孕婦陰道移出的。

羅斯和21歲的男友泰勒（Treveon Isaiah Taylor），本月9日召開記者會時並未發言，而是透過律師控訴南部地區醫療中心試圖掩蓋這起事件，院方先是用毯子包裹住胎兒，營造出頭顱仍然連在身體上的假象，同時還阻止胎兒屍檢並勸誘羅斯將嬰兒火化。

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