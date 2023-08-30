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四川涼山洪災施工單位「不報、謊報」 已知至少4死48失蹤

四川涼山州金陽縣燈廠村21日凌晨突發山洪，造成4人遇難，48人失聯，5負責人涉嫌不報、謊報被刑事拘留。（圖擷自微博）

四川涼山州金陽縣燈廠村21日凌晨突發山洪，造成4人遇難，48人失聯，5負責人涉嫌不報、謊報被刑事拘留。（圖擷自微博）

2023/08/30 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕四川涼山州金陽縣燈廠村21日凌晨突發山洪，一項目建設工地首當其衝，四川省地方政府今（30日）通報，本次洪災共造成4人遇難，48人失聯，5負責人涉嫌不報、謊報被刑事拘留。

綜合中國媒體報導，四川省人民政府今上午在涼山州金陽縣召開新聞發布會，通報「8·21」山洪災害的最新情況，發布會通報，8月21日凌晨，四川省涼山州金陽縣受短時強降雨影響暴發山洪，位於金陽縣境內蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場民工駐地板房被沖毀，造成人員遇難和失聯。

災害發生時項目工地內有201人，其中149人成功逃脫，4人遇難、48人失聯，搜救單位於8月23日、24日、27日打撈上岸4具遇難者遺體，隨著搜救和調查工作的不斷深入，發現項目施工企業上報失聯人數存在疑問，發現沿江高速JN1（金寧一）標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」，依法對劉某等5人採取刑事拘留措施。

搜救單位動員應急、消防、醫療、公安、鄉鎮等救援力量500餘人，配備挖掘機、裝載機、救援車等器材裝備，持續搜索失聯人員。

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