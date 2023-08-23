前中共政委劉夢熊發反習檄文 中國經濟崩盤起因於政治掛帥

香港企業家、中共前政協委員劉夢熊發表評論文章指出，中國經濟逆轉最根本原因在於政治掛帥。（擷取自網路）

2023/08/23 16:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟陷入內憂外患，即便中國人民銀行幾度降息、鬆綁銀行借貸，官方也持續喊話，股市跌幅持續擴大。香港企業家、中共前政協委員劉夢熊8月21日在新加坡《聯合早報》發表名為「問題在經濟、根子在政治」的評論文章指出，中國改革開放頭30多年是在穩步上升軌道上，近年來卻陷入螺旋式下降，令經濟逆轉最根本原因在於政治掛帥，抨擊中國是當今世上，經濟被政治捆綁最厲害的國家，沒有之一！

劉夢雄在文中指出，在美國和西方發達國家，經濟繁榮、衰退、復甦、繁榮週而復始，有其週期性和相應的經濟對策。但中國是政治掛帥，政治凌駕經濟，而且習慣只算政治帳，不算經濟帳。當前中國經濟盛極而衰，正是由於中共只搞局部經濟體制改革，遲遲不啟動政治體制改革帶來的惡果。

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當前中國經濟面臨私企倒閉潮、外企撤離潮、投資大幅萎縮潮、出入口下降潮、消費嚴重不足潮、債務連環爆煲潮、員工大規模失業潮、政府財稅失血，投資、出口、消費3大經濟引擎全部動力不足乃至死火。

中國國家統計局日前公布的7月經濟數據，不是疲弱下挫就是遠遜預期，明顯呈現通縮特徵。中國第2季外資直接投資（FDI）額只有區區49億美元，年跌87%。中國恆大集團、碧桂園2大房地產巨頭「債可敵國」，象徵整個行業崩潰，累及相連產業陷入危機，以致美國總統拜登驚呼，中國經濟下滑對世界猶如「定時炸彈」。

文章說，中國坊間流傳段子：「經濟新3大引擎是國家統計局、中宣部、新華社」、「挽救經濟的工具箱裡只剩喇叭（意即『靠吹』）」。作為世界第2大經濟體的中國，自改革開放以來一路高歌猛進，為何數年之間風雲突變，急劇下滑？一句話：問題在經濟，根子在政治。

劉夢熊隨後猛烈砲轟，中國是當今世上經濟被政治捆綁最厲害的國家，沒有之一！

劉夢熊認為，中國前30年改革開放穩步上升，今年卻陷入螺旋式下降，主要有4大原因，一是政治上強化意識形態，濫用國家安全、反間諜概念，對投資人和專業人士造成心理威脅，讓他們對中國裹足不前；二是「國進民退」；三是宣揚「定於一尊、一錘定音」，把個人崇拜推向新的高峰；四是推行戰狼外交，令中國重回閉關鎖國。

最後，劉夢熊還點名中共制度根源，引述了中共前總理溫家寳的警告：「如果不進行政治體制改革，經濟體制改革的成果就會得而復失，類似文化大革命那樣的歴史悲劇，也有可能重演！」

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