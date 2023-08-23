平壤馬拉松回來了！ 相隔5年北韓官網招募參賽者

北韓逐漸解封、開放邊境，停辦多年的「平壤馬拉松大賽」預計重啟，正積極招募參賽者。（圖片截取自RUN THE PYONGYANG MARATHON官網）

2023/08/23 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日逐漸解除疫情封鎖、開放邊境，停辦多年的「平壤馬拉松大賽」預計重新舉行，正積極招募參賽者。

據《韓聯社》報導，平壤馬拉松大賽官網23日發佈消息，2024平壤馬拉松大賽（國際萬景臺獎馬拉松賽）將於明年4月14日在平壤舉行。

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專營赴北韓旅遊業務的「高麗旅行社」介紹，平壤馬拉松大賽由全馬、半馬、10公里和5公里等項目組成，數百名北韓選手將與外國頂尖選手一同出賽，歡迎各國旅客前往觀戰。

據悉，從中國北京、上海、瀋陽和丹東出發的「平壤馬拉松旅遊團」單人費用，至少為645歐元（約新台幣2萬2363元）。

2020年1月，北韓為防控疫情封鎖邊境，已連續4年取消平壤馬拉松大賽。但北韓近期逐步重啟貿易及人員往來，平壤馬拉松大賽明年如期舉行的可能性也隨之上升。若預測無誤，這將是該賽事時隔5年重新舉行。

來往北韓、中國的貨物列車去年1月重啟營運，今年兩國部分陸路口岸恢復通關；人員往來方面，中俄代表團上月底造訪北韓，出席「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署日，7月27日）70週年紀念閱兵式。

北韓主導的國際跆拳道聯盟（ITF）世錦賽北韓選手代表團，本月中旬經中國赴哈薩克參賽；時隔3年零7個月，北韓高麗航空本月22日重啟平壤至北京航班。

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