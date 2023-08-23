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俄前總統：俄羅斯可能併吞喬治亞2分離地區

俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（見圖）表示，俄羅斯可能併吞南奧塞提亞和阿柏克茲亞這2個分離地區。（路透）　

俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（見圖）表示，俄羅斯可能併吞南奧塞提亞和阿柏克茲亞這2個分離地區。（路透）　

2023/08/23 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭逾1年，俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）23日表示，俄羅斯可能併吞喬治亞境內的南奧塞提亞（South Ossetia）和阿柏克茲亞（Abkhazia）2處分離地區。

根據《路透》報導，梅德維傑夫當地時間23日於俄媒《辯論與事實》（Argumenty i Fakty）發表文章提及，「加入俄羅斯的想法，在喬治亞境內南奧塞提亞和阿柏克茲亞仍相當受歡迎，若有充足理由，很有可能實施這項計畫。」

蘇聯解體後，喬治亞失去對南奧塞提亞和阿柏克茲的控制。喬治亞於2008年嘗試以武力手段重新掌控南奧塞提亞，但遭莫斯科反擊，南奧塞提亞獲莫斯科承認其地區獨立。

梅德維傑夫刊登文章目的為紀念俄喬戰爭15周年，他直指，「如果我們擔憂事態發展更加趨近現實，俄方將不會等待。」儘管莫斯科與喬治亞關係此後已有改善，梅德維傑夫卻稱，西方國家討論喬治亞可能加入北約（NATO）議論，將在該國形成緊張情勢。據了解，喬治亞官員多次表示，該國致力於加入美國為首的軍事聯盟，以維護國家領土完整。

莫斯科於2022年9月以假公投方式併吞烏國4州，包括頓內次克州、盧甘斯克州、赫爾松州、札波羅熱州，但並未得到國際承認。

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