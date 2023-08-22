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太丟臉！中國跆拳選手跳殭屍舞奪冠 挨轟「醜化民族」遭嚴懲

中國選手以滿清殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞。（圖擷取自YouTube）

中國選手以滿清殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞。（圖擷取自YouTube）

2023/08/22 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕7月底在南韓京畿道城南市舉辦的「2023年城南世界跆拳道錦標賽」，有一群中國選手集體以滿清殭屍的造型，大跳殭屍舞，讓現場觀眾發出哄笑聲，並因此獲得舞蹈比賽冠軍。中國媒體自吹自擂，引發不少中國網友痛批根本是「自取其辱」。中國跆拳道協會昨天宣布，因該表演醜化民族形象，造成惡劣影響，決定做出懲處，包括取消涉事的深圳「X-跆拳道館」在全國的參賽資格，帶隊教練的資格也被取消。

2023年城南世界跆拳道錦標賽7月21日至24日在韓國京畿道城南市舉行，中國選手集體戴著假辮子，以滿清殭屍的造型出現，在場上大跳殭屍舞，讓現場韓國觀眾哄堂大笑，主持人也發出驚嘆聲。有網民說，現場許多觀眾都發出「意味深長」的笑聲，因為很多韓國人對中國人的印象就是紮著滿清辮子，而中國隊的舉動，加深了他們對中國人的刻板印象，包括豬尾巴和小辮子等猥瑣的形象。

中國跆拳道協會21日發布公告表示，對「X-跆拳道館」表演殭屍舞，決定給予處罰。該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導殭屍跆拳舞參賽，宣揚遺風陋習，醜化民族形象，衰讀中華文化，造成惡劣影響。經研究，依規做出處理。包括取消「X-跆拳道館」的協會會員資格和全國跆拳道賽事參賽資格；取消劉豪教練註冊資格、禁止劉豪參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動；責令廣東省跆拳道協會做出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3年內評優資格。

對此中國網民反應不一，紛紛熱議「不是拿獎了？這邊卻罰？香港殭屍片要禁嗎？」「中國管文化的人真是奇怪，不准拍妖魔鬼怪，現實卻妖孽橫生」

中國選手以滿清殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞。（圖擷取自YouTube）

中國選手以滿清殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞。（圖擷取自YouTube）

中國跆拳道協做出懲處，包括取消涉事的深圳「X-跆拳道館」在全國的參賽資格，帶隊教練的資格也被取消。（擷取自網路）

中國跆拳道協做出懲處，包括取消涉事的深圳「X-跆拳道館」在全國的參賽資格，帶隊教練的資格也被取消。（擷取自網路）

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