中國選手集體扮滿清殭屍出賽 網友：丟臉丟到全世界

近日在韓國舉辦的一場國際體育賽事上，中國選手集體以滿清時代的殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞，中國國內媒體不遺餘力地吹捧，還有抖音帳號將此描繪為成功的文化輸出。（擷取自網路）

2023/08/01 10:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日在韓國舉辦的一場國際體育賽事上，中國選手集體以滿清時代的殭屍造型亮相，還在場上大跳殭屍舞，讓韓國主持人發出驚嘆聲，中國國內媒體也不遺餘力地吹捧，還有抖音帳號將此描繪為成功的文化輸出，但有中國網友痛批，這根本是「自取其辱」。

2023年城南世界跆拳道錦標賽7月21日至24日在韓國京畿道城南市舉行，中國選手集體以滿清殭屍的造型出現，並在場上大跳殭屍舞。

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名為「全球吃瓜局」的中國網友發文說，這些中國選手甚至戴上假辮子，極力讓在場韓國觀眾相信：中國風就是這種滿清殭屍造型。對此，現場韓國觀眾發出哄笑聲，中國國內媒體卻吹噓滿清殭屍造型的中國風驚艷全場，連韓國人都發出驚嘆。

文章指出，許多韓國人心目中，受到西方文化的影響，對中國人的刻板印象就是留著辮子的滿清造型。例如，在歷史上的西方電影裡面，「傅滿洲」這個歧視中國人的形象，就是典型的滿清殭屍造型。

如今中國隊在這樣的國際比賽中公開以滿清殭屍的形象出現，還美其名曰是中國風，自然加深了韓國人的這種刻板印象——中國人就是這種留著豬尾巴辮子的滿清猥瑣形象。

文章說，更為荒唐可笑的是，中國國內媒體居然把韓國人在現場的這種哄笑聲當作了讚美聲，吹噓這支以滿清殭屍風造型出現的中國隊驚艷了全場，有媒體甚至宣稱：中國風造型讓在場的韓國主持人都發出驚嘆聲，被中國隊的完美形象徹底折服了。

還有抖音娛樂帳號將此描繪為成功的文化輸出：殭屍表演太帥了，讓韓國人驚呆了！

然而，不少中國網友的反應完全不同，痛批這是醜化中國。有廣東網友留言表示，「自己看到這個畫面完全無語了：本來韓國人就喜歡在影視裡面宣傳中國人這種刻板印象，現在主動把滿清殭屍舞當作中國風表演，不就是給他們遞刀子嗎？這簡直是太荒唐了，哪有中國人自己糟蹋中國風的？」

有山西網友則留言說，「穿滿清殭屍服去國際上表演，還當作中國風炫耀，這是多腦殘才會想到這種宣傳方式？ 」

另有網友留言，「縱觀今天的世界，恐怕找不出第二個國家，總是認為古代的東西是更好的，這種反智令人啼笑皆非。這與當局鼓吹的古代文明和民族主義有直接的關係。從吹捧大秦帝國，到漢唐盛世，從推崇中醫，到宣傳傳統武術，讓年輕一代沉迷在這些虛幻的自豪之中，這將給中國的進步和創新造成難以挽回的後果。或許這正是當今的政府願意看到的！ 」

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