颶風「希拉里」將襲加州 當地還發生規模5.1極淺地震

加州南部在當地時間20日下午發生規模5.1地震，地震深度僅有4.8公里。（圖擷取自美國地質調查局）

2023/08/21 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕颶風「希拉里」（Hilary）預計將對墨西哥與美國加州等地區造成災情，目前「希拉里」中心已登陸墨西哥北部的下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）。在颶風即將侵襲之際，加州南部在美國當地時間20日下午2點41分發生一起芮氏規模5.1的地震，地震深度僅有4.8公里。

綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）這起規模5.1的地震震央位於加州文圖拉郡的奧哈伊鎮（Ojai）東南方7公里處，地震深度僅有4.8公里，屬於極淺層地震。文圖拉郡政府指出，地震發生後沒有收到立即的損害狀況，但整個文圖拉郡都有感受到明顯搖晃。

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除了文圖拉郡，包括洛杉磯、聖塔克拉利塔（Santa Clarita）、長堤市（Long Beach）等地都有感受到輕微搖晃。在最初的規模5.1地震發生後，週邊地區發生了多起餘震，最大規模達3.9。

因應不斷逼近的颶風「希拉里」，加州州長紐森（Gavin Newsom）19日已宣布加州進入緊急狀態，內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）20日也宣布內華達州進入緊急狀態。美國國家颶風中心（NHC）表示，「希拉里」中心點已在當地時間20日傍晚登陸南加州。

颶風「希拉里」即將侵襲加州。圖為加州橘郡海豹灘。（歐新社）

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