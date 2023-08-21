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熱帶風暴登陸墨西哥已釀1死 加州恐有災難性洪水

2023/08/21 03:36

〔中央社〕美國氣象官員指出，熱帶風暴希拉里今天以每小時100公里的最大持續風速在墨西哥西北部太平洋岸登陸，至少造成1人死亡，正持續朝美國加州前進，恐帶來「災難性洪水」。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）指出，希拉里（Hilary）的中心肆虐墨西哥北部的下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula），警告明天恐對下加利福尼亞半島和美國西南部部分地區帶來「災難性和威脅生命的洪水」。

當局通報，希拉里帶來強風豪雨，已在墨西哥西北部至少造成1人死亡。

希拉里強度高峰期時在最高5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）颶風風力等級中達到次高的4級，不過後來在往北移動過程中降級成為熱帶風暴。

儘管強度減弱，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）敦促民眾不要掉以輕心。

她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「希拉里將會對南加州造成嚴重衝擊和威脅。」

墨西哥民防局指出，上漲的溪水冲走一部車，造成一人死亡，並就下加利福尼亞恐會發生山崩和可能關閉道路提出警告。

美國國家颶風中心指出，預測希拉里將會往北朝內陸移動，將為墨西哥、加州和內華達州部分地區帶來高達250毫米雨量，並表示包括加州東南部、亞利桑那州西部、內華達州南部和猶他州西南部都有可能出現龍捲風。1120821

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