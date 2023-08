稱好萊塢失去吸引力 胡錫進PO中國電影票房排名被酸爆

2023/08/21 06:10

首次上稿 00:31

更新時間 06:10

〔即時新聞/綜合報導〕中共近年來為免人民「被西方思想荼毒」,大力限制西方電影在中國上映,好萊塢在中國的空間越來越小。中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進週日(20日)在推特上分享今年中國的電影票房排行榜,竟然稱前10名幾乎都是中國「國產片」,顯示「以西方思想為主體」的電影「已在中國失去吸引力」,引發外界一片訕笑。

胡錫進週日在推特發文外宣,PO出一份中國2023年電影票房排行榜,顯示截至本月20日,在中國上映的電影總票房人民幣406億元(約新台幣1780億元)前10名有9部是中國國產電影,包括《滿江紅》、《流浪地球2》、《消失的她》、《長安三萬里》、《八角籠中》,唯一擠進該排行榜前10名的外片是《玩命關頭10》(Fast X,中國譯名「速度與激情10」)。

胡錫進表示:「中國2023年電影票房已經超過400億(人民幣)。前十大票房電影中,9部是中國國產片。疫情之後,中國電影活力綻放,好萊塢鉅作所描繪的西方故事已經在中國失去吸引力。 」

然而推文下方隨即湧入網友狠酸,「不意外,畢竟有80%的外國電影被禁止」「中國盜版商和串流平台跟你的看法大相逕庭喔」、「中國政府可以盡情抵制西方電影並吹噓他們國產電影的成就,但還是改變不了他們的人民一直在看西方電影的事實,雖然只能看盜版的」、「好吧,當你控制一切時,每個人都知道一切都是謊言」、「謝天謝地,繼續停止在中國上映西方電影,我們需要好萊塢擺脫中共黑手」。

China’s total movie box office in 2023 has exceeded 40 billion. Among the top 10, 9 are Chinese domestic movies.



After COVID-19 pandemic, the vitality of Chinese movies has been released. Now Western stories represented by Hollywood blockbusters are losing their appeal in China. pic.twitter.com/7FSDHz5fUF