稱好萊塢失去吸引力 胡錫進PO中國電影票房排名被酸爆

張藝謀導演的「滿江紅」是今年中國上半年電影票房冠軍。（圖擷取自網路）

2023/08/21 06:10

首次上稿 00:31

更新時間 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年來為免人民「被西方思想荼毒」，大力限制西方電影在中國上映，好萊塢在中國的空間越來越小。中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進週日（20日）在推特上分享今年中國的電影票房排行榜，竟然稱前10名幾乎都是中國「國產片」，顯示「以西方思想為主體」的電影「已在中國失去吸引力」，引發外界一片訕笑。

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胡錫進週日在推特發文外宣，PO出一份中國2023年電影票房排行榜，顯示截至本月20日，在中國上映的電影總票房人民幣406億元（約新台幣1780億元）前10名有9部是中國國產電影，包括《滿江紅》、《流浪地球2》、《消失的她》、《長安三萬里》、《八角籠中》，唯一擠進該排行榜前10名的外片是《玩命關頭10》（Fast X，中國譯名「速度與激情10」）。

胡錫進表示：「中國2023年電影票房已經超過400億（人民幣）。前十大票房電影中，9部是中國國產片。疫情之後，中國電影活力綻放，好萊塢鉅作所描繪的西方故事已經在中國失去吸引力。 」

然而推文下方隨即湧入網友狠酸，「不意外，畢竟有80%的外國電影被禁止」「中國盜版商和串流平台跟你的看法大相逕庭喔」、「中國政府可以盡情抵制西方電影並吹噓他們國產電影的成就，但還是改變不了他們的人民一直在看西方電影的事實，雖然只能看盜版的」、「好吧，當你控制一切時，每個人都知道一切都是謊言」、「謝天謝地，繼續停止在中國上映西方電影，我們需要好萊塢擺脫中共黑手」。

China’s total movie box office in 2023 has exceeded 40 billion. Among the top 10, 9 are Chinese domestic movies.



After COVID-19 pandemic, the vitality of Chinese movies has been released. Now Western stories represented by Hollywood blockbusters are losing their appeal in China. pic.twitter.com/7FSDHz5fUF — Hu Xijin 胡锡进 （@HuXijin_GT） August 20, 2023

胡錫進大肆吹噓中國電影被外國網友酸爆。（翻攝自微博）

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