壓不住！小粉紅怨全球與中國為敵 中共黨媒想維穩又被嗆爆

中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進出面維穩，認為中共的外交格局沒有重要異動，「中國孤立說」根本站不住腳，沒想到卻被自家網友嗆爆，認為他又在「接飛盤」。（圖取自微博）

2020-09-08 00:24:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國內外交迫，不少中國網友抱怨言論竄出，質疑「怎麼全世界都是中國的敵人啊？」對此中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進出面維穩，稱這是「嚴重的錯覺」，認為中共的外交格局沒有重要異動，「中國孤立說」根本站不住腳，沒想到卻被自家網友嗆爆，認為他又在「接飛盤」。

胡錫進5日在微博上稱，經常在網路上看到網友抱怨「怎麼全世界都是中國的敵人啊？中國為什麼這麼孤立呢？」他出面維穩，樂觀表示「這是嚴重的錯覺」，並指出中共外交近年最大變化只是「美國對華政策發生了根本轉變，帶動了少數幾個美國鐵桿盟友對華態度的變化，它們主要是五眼聯盟國家」，還有中印邊境衝突導致印度對華態度轉硬。

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胡錫進強調「中國的外交格局沒有其他重要異動，『中國孤立說』根本站不住腳」，他認為「中日關係緩和，中國和歐洲大陸主要國家的關係也在加強，中非關係，中國與亞洲、拉美很多國家的關係也越來越好，中朝關係得到重大改善，更不要說中俄關係一直在高水平上不斷鞏固」。

胡錫進抱怨美國高層官員反華言論目不暇給，加上英國、澳大利亞、加拿大等國輿論的附和，大程度影響西方輿論對華態度。「那些輿論同時偏袒印度，在南海問題和其他涉華問題上對華不友好，增加了一些人對『滿世界都是敵對中國聲音』的印象」，但他話鋒一轉「仔細看，那些反華聲音的源頭就那麼多」。

胡錫進全文不停抱怨中美關係惡化，更指控「美國的目的是要讓中國停止發展，變成一個對華盛頓俯首帖耳的依附型國家」。他呼籲中國網友「意志更加堅強，面對美國和五眼聯盟的攻擊更有定力，美國和五眼聯盟不代表世界，甚至西方也不代表世界」。

胡錫進最後強調，中國真心和各國友好相處，並「熱愛和平」。

有中國網友支持他，更有中國網友忍不住吐槽「老胡這樣的飛盤都能接住，簡直是神人！」、「用牆封起來能沒有錯覺嗎」、「老胡是媒體的笑話」、「感覺什麼都說了，又感覺好像什麼也沒說」、「這是你的嚴重錯覺，並沒有全世界都與中國為敵，只是與你們為敵而已。請不要什麼都扯上上中國人」、「老胡，多次看到維護中國的核心利益，請問核心利益是什麼」，可說是酸度爆表。

已退休的中國資深記者高瑜先前就對《環球時報》和胡錫進感到「可笑及可悲」，她表示，胡錫進在中國網友口中早就獲得「叼飛盤」的稱號，就像是可以叼到主人扔到空中的飛盤的狗一般，一味聽從上頭指示。

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