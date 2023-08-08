美國10歲女孩嫁給同齡男友 背後真相令人淚目

美國10歲白血病女孩嫁給同齡男友。（擷自每日郵報網頁）

2023/08/08 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕許多女孩都夢想著能夠穿上婚紗、嫁給自己心愛的人。美國一名10歲女孩艾德華（Emma Edwards）於去年4月罹患急性淋巴細胞白血病，但由於病情惡化無法痊癒，來日無多。她最大的夢想就是嫁給與自己交往2年、今年10歲的男友小威廉斯（Daniel Williams Junior）。為了讓艾德華夢想成真，她的家人於6月29日為小情侶舉辦婚禮，百名宴客到場獻上祝福，畫面感動無數人。

據每日郵報 報導，美國一名10歲女孩艾德華於去年4月羅患急性淋巴細胞白血病，但她的父母並沒有放棄治療；但讓人心碎的是，今年6月醫生告知艾德華所患的癌症是一種侵襲性的白血球細胞癌症，無法痊癒，且存活時間也只剩幾天。

艾德華的母親說，艾德華的夢想就是嫁給與自己交往兩年、今年10歲的男友DJ；兩人曾試圖在學校「結婚」。她的家人們想為她完成此生的夢想，於是在6月29日舉辦婚禮，當天有百名宴客到場祝福，更邀請艾瑪小學三年級的老師來分享這對新人是如何相遇的。

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婚禮當天，艾德華的母親提到「大多數孩子的夢想是去迪士尼樂園，但艾瑪想結婚、成為一名妻子並生三個小孩。」；老師也笑說「他們試圖在課間舉辦婚禮，同學們當伴娘和伴郎並帶著夾式領帶來上課，真的很可愛。」

儘管病魔纏身，艾德華仍保持活潑外向的性格，婚禮當天她的醫生、護士、老師、家人、朋友每個人都到場，足見其好人緣。艾德華母親說，當天幫她穿衣服時，她感到非常痛苦，因為她不想在婚禮上睡著，所以推遲服用止痛藥。好在婚禮最終圓滿結束，艾瑪也實現了她的夢想。

讓人遺憾的是，艾德華最終還是沒有戰勝病魔，於婚禮結束後12天（7月11日）離開人世。

艾德華的家人們為她及男友舉辦了一場婚禮。（擷自每日郵報）

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