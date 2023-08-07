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    71歲柬國總理交棒不言退 宣布至少再從政十年

    柬埔寨總理洪森的長子洪馬內今天獲柬埔寨國王任命為新總理，高齡71歲的洪森今天強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。（法新社）

    柬埔寨總理洪森的長子洪馬內今天獲柬埔寨國王任命為新總理，高齡71歲的洪森今天強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。（法新社）

    2023/08/07 16:17

    〔中央社〕柬埔寨總理洪森的長子洪馬內今天獲柬埔寨國王任命為新總理，洪森未來將扮演何種角色引發關注。高齡71歲的洪森今天強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。

    在反對黨都被禁止參選的情況下，洪森（Hun Sen）領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）於7月下旬的大選中取得壓倒性勝利，在125席的下議院席次中橫掃120席，洪馬內（Hun Manet）也當選國會議員，順利拿到成為柬埔寨總理的門票。

    柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天正式任命洪馬內為新總理。新一屆國會將於8月21日召開首次全體會議，並於22日對內閣成員投信任票，新政府當天將宣誓就職。

    洪森擔任柬國總理近40年，交出總理大位之後是否等同宣告「洪森時代」結束，外界對此一直有許多猜想。尤其是洪森先前曾說過，如果洪馬內無法達到他的標準，將不排除再度出任柬埔寨總理。

    柬埔寨華文媒體柬中時報報導，洪森今天在Telegram表示，將繼續擔任總理15天，然後成為「總理的父親」；他也強調，個人的政治生涯尚未結束，將繼續在其他職位工作至少到2033年。

    洪森細數從政點滴，說自己曾是世上最年輕總理也是任期最長總理，「從1985年1月14日當總理算起，擔任總理達38年7個月8天；從1979年1月8日擔任外交部長等職務算起，任職長達44年7個月14天…」

    此外，洪森3日在首都金邊出席活動時表示，自己很健康，雖然卸任總理一職，但仍是柬埔寨執政黨的黨主席，是決定柬埔寨政局的重要決策者。

    洪森指出，根據人民黨中央常委會決定，他將於明年競選參議員，當選後將提名出任參議院主席。當國王不在國內期間，他將代行國家元首職務。他還說，國王將任命他擔任國王高級顧問委員會主席。

    洪森強調，趁著自己健壯還有能力掌控政局，安排年輕團隊現在上台是最佳布局，因為可避免各種「意外」發生。他還提到，假設洪馬內未來「突然不在」，他將立刻「回鍋」擔任總理。

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