不滿獨媒批兒子 柬埔寨總統洪森下令關閉

柬埔寨總理洪森（左）不滿《民主之聲》報導批評兒子洪馬內因此下令關閉。（法新社）

2023/02/13 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨因獨裁政權，獨立媒體本就不多，如今《民主之聲》（也稱為 VOD）再遭關閉，只因8日報導稱該國現任武裝部隊聯合參謀長兼副司令、總統洪森（Hun Sen）的兒子洪馬內（Hun Manet）疑似越權簽署對土耳其援助協議，引發洪森不滿下令關閉。

綜合外媒報導，洪森主導獨裁政權，在位已長達38年，其子洪馬內被認為是接班人。《民主之聲》8日引述政府發言人帕西潘（Phay Siphan）報導，洪森之子洪馬內簽署柬對土援助協議。

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因洪馬內頭銜為該國軍隊聯合參謀長兼副司令，疑似越職舉動引發爭議，洪森、洪馬內隨即出面反駁，洪森更稱他簽署了相關協定，他也要求該媒體72小時道歉。據了解，相關官員與該媒體會面，但未達成一致共識。

洪森日前在臉書宣布，自當地時間13日上午10點起，《民主之聲》不再獲得媒體許可證，因《民主之聲》報導傷害該國政府尊嚴與聲譽，「評論員更試圖攻擊他與洪馬內」，當局不扣押該媒體財產，只到場維護相關作業，但是他呼籲外國贊助者撤資。

洪森過去曾以監禁和流放打壓政治對手，並關閉多家媒體，《美國之音》 報導稱，洪森今年又將面臨大選因此積極打擊各個反對派。

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