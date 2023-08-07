為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喝酒放手讓11歲兒開飛機？巴西父子雙亡 一家三口喪命

    27歲的安娜在IG有3.8萬粉絲，生前經常發文分享和老公的合照。（圖擷取自IG anapridonik）

    27歲的安娜在IG有3.8萬粉絲，生前經常發文分享和老公的合照。（圖擷取自IG anapridonik）

    2023/08/07 06:18

    首次上稿 08/06 23:49
    更新時間 08/07 06:18

    〔即時新聞／綜合報導〕痛心！巴西一對父子7月29日自駕私人飛機墜毀森林，結果父子倆雙雙送命。悲劇發生3天後，母親安娜（Ana Paula Pridonik）被發現在家中中彈身亡，檢警初判為輕生。事後有段影片流出，疑似這名父親讓僅11歲的兒子開飛機，自己在一旁喝酒。

    綜合外媒報導，這名42歲的農場主人瑪亞（Garon Maia）7月29日帶著他的11歲兒子法蘭西斯科（Francisco）乘坐私人飛機升空，中途曾在維赫娜（Vilhena）的機場降落加油。飛機繼續起飛8分鐘後，就在朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的森林地帶墜毀，當地居民聽見撞擊聲後迅速報警，搜救隊克服艱難推進，隔天（30日）找到父子兩人的遺體。

    據了解，父子墜機後流傳出一段影片，疑似是在機上自拍畫面，但不確定是否為墜機意外發生當天的影片；內容顯示，瑪亞坐在副駕駛座上，似乎一邊喝著啤酒一邊指導法蘭西斯科開飛機。影片中，他還對兒子說：「乘客可以喝酒，對吧，機長？」

    父子雙雙喪生後僅三天，瑪亞的妻子安娜於葬禮後被家人發現在臥室內中彈身亡，身旁放有一把登記在瑪亞名下的槍支。

    根據檢警判斷，安娜應是輕生。在此之前，安娜曾在社交媒體上發文哀悼丈夫和繼子，並表達了對生命的絕望。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    目前尚不清楚該影片是何時上傳至網絡，以及這次空難是否與兒子駕駛飛機有關，預防航空事故研究中心正在積極調查墜機的原因。根據巴西的法律，駕駛飛機的人必須年滿18歲、高中畢業，並且需要向國家民航局註冊。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    巴西一對父子發生墜機意外，疑似父親讓讓僅僅11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，導致父子倆的雙雙喪生。（圖擷取自推特）

    巴西一對父子發生墜機意外，疑似父親讓讓僅僅11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，導致父子倆的雙雙喪生。（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瞄準富人商機 Revo巴西直升機叫車受歡迎
    2023/08/05 14:22

    瞄準富人商機 Revo巴西直升機叫車受歡迎
    護林有成 巴西亞馬遜雨林砍伐率6年最低
    2023/08/04 14:12

    護林有成 巴西亞馬遜雨林砍伐率6年最低
    偷渡客冒險躲船舵14天 4人從奈及利亞橫跨大西洋抵達巴西
    2023/08/02 12:03

    偷渡客冒險躲船舵14天 4人從奈及利亞橫跨大西洋抵達巴西
    巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行
    2023/07/30 16:30

    巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行
    澳洲軍方直升機演習迫降外海 4機組人員失聯
    2023/07/29 08:15

    澳洲軍方直升機演習迫降外海 4機組人員失聯

    世客博開幕晚會 天光日个客家三部曲8/11-13登場
    飛機撞山！希臘電視台採訪救災變「死亡直播」
    2023/07/26 07:45

    飛機撞山！希臘電視台採訪救災變「死亡直播」
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播