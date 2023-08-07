喝酒放手讓11歲兒開飛機？巴西父子雙亡 一家三口喪命

27歲的安娜在IG有3.8萬粉絲，生前經常發文分享和老公的合照。（圖擷取自IG anapridonik）

2023/08/07 06:18

首次上稿 08/06 23:49

更新時間 08/07 06:18

〔即時新聞／綜合報導〕痛心！巴西一對父子7月29日自駕私人飛機墜毀森林，結果父子倆雙雙送命。悲劇發生3天後，母親安娜（Ana Paula Pridonik）被發現在家中中彈身亡，檢警初判為輕生。事後有段影片流出，疑似這名父親讓僅11歲的兒子開飛機，自己在一旁喝酒。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，這名42歲的農場主人瑪亞（Garon Maia）7月29日帶著他的11歲兒子法蘭西斯科（Francisco）乘坐私人飛機升空，中途曾在維赫娜（Vilhena）的機場降落加油。飛機繼續起飛8分鐘後，就在朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的森林地帶墜毀，當地居民聽見撞擊聲後迅速報警，搜救隊克服艱難推進，隔天（30日）找到父子兩人的遺體。

據了解，父子墜機後流傳出一段影片，疑似是在機上自拍畫面，但不確定是否為墜機意外發生當天的影片；內容顯示，瑪亞坐在副駕駛座上，似乎一邊喝著啤酒一邊指導法蘭西斯科開飛機。影片中，他還對兒子說：「乘客可以喝酒，對吧，機長？」

父子雙雙喪生後僅三天，瑪亞的妻子安娜於葬禮後被家人發現在臥室內中彈身亡，身旁放有一把登記在瑪亞名下的槍支。

根據檢警判斷，安娜應是輕生。在此之前，安娜曾在社交媒體上發文哀悼丈夫和繼子，並表達了對生命的絕望。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

目前尚不清楚該影片是何時上傳至網絡，以及這次空難是否與兒子駕駛飛機有關，預防航空事故研究中心正在積極調查墜機的原因。根據巴西的法律，駕駛飛機的人必須年滿18歲、高中畢業，並且需要向國家民航局註冊。

Vídeo mostra filho do pecuarista Garon Maia, de 12 anos, pilotando avião que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os dois morreram no acidente @meionorte https://t.co/mry8orbNnm pic.twitter.com/EGtMNZtb6Y — Meio Norte （@meionorte） July 30, 2023

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

巴西一對父子發生墜機意外，疑似父親讓讓僅僅11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，導致父子倆的雙雙喪生。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法