為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抗議英國石油政策 首相蘇納克自宅遭環保人士蓋黑布

    4名綠色和平抗議者3日用200公尺長的黑布將蘇納克私宅徹底覆蓋，並質問蘇納克到底要選石油利益還是要民眾的未來。（擷取自綠色和平組織X平台帳號）

    4名綠色和平抗議者3日用200公尺長的黑布將蘇納克私宅徹底覆蓋，並質問蘇納克到底要選石油利益還是要民眾的未來。（擷取自綠色和平組織X平台帳號）

    2023/08/03 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕英國綠色和平組織3日在「X」社交媒體平台（前身為Twitter）上貼出一張照片，見到4名綠色和平抗議者將英國首相蘇納克（Rishi Sunak）私人宅邸蓋上大片黑布，並由另外2名抗議者在鏡頭前舉出布條，質問蘇納克要選擇石油的利益，還是要保衛人民的未來。

    根據《路透》報導，為抗議蘇納克石油探勘政策，4名綠色和平抗議者用200公尺長的黑布將蘇納克私宅徹底覆蓋，並由另外2名抗議者在鏡頭前手持黑色橫幅布條寫下標語，「蘇納克，要石油的利益還是要我們的未來（RISHI SUNAK - OIL PROFITS OR OUR FUTURE）」。

    《路透》指出，針對抗議人士行為，英國首相辦公室至截稿前並未發布正式回應，不過1位首相辦公室內的消息人士透露，警方已經到場，該消息人士還說，「我們是利用正確的方式確保能源安全，不會為此而道歉，透過自身擁有的天然資源，我方才能確保永遠不會在能源問題上過度依賴侵略者，如普廷（俄國總統）」。

    2019年時，前英國首相梅伊（Theresa May）訂定2050年零碳排目標，並迅速建立再生能源供應網，但現任英國首相蘇納克在上月31日宣布，將授權100張許可證，允許廠商開發北海地區的天然氣和石油，持續發掘國內的石油供應量能，以追求能源獨立，引來大批環團不滿。

    對此，蘇納克本月2日出面為政策辯護，指出英國在碳排放控制上比其他主要國家還要做得更好，但英國民眾顯然不買單，因為2日同時也有一份英國民調公布，顯示有67%的選民認為蘇納克政府對於環境問題的處理很糟糕，綠色和平組織亦透過聲明強調，「我們需要首相成為氣候議題領袖，而不是氣候問題的縱火犯」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重建烏克蘭 英首相蘇納克呼籲企業投資烏國
    2023/06/18 10:21

    重建烏克蘭 英首相蘇納克呼籲企業投資烏國
    儘管蘇納克對難民態度強硬 全球民調：英國人對難民態度仍舊積極
    2023/06/18 00:23

    儘管蘇納克對難民態度強硬 全球民調：英國人對難民態度仍舊積極

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義
    政府機構移除中製監控設備 英將公佈時間表
    2023/06/07 17:01

    政府機構移除中製監控設備 英將公佈時間表
    英相妻子投資Infosys失利 帳面虧逾18億
    2023/04/18 15:48

    英相妻子投資Infosys失利 帳面虧逾18億

    夏季悶、熱、癢 下半「身」讓你好痛苦
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播