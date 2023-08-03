抗議英國石油政策 首相蘇納克自宅遭環保人士蓋黑布

4名綠色和平抗議者3日用200公尺長的黑布將蘇納克私宅徹底覆蓋，並質問蘇納克到底要選石油利益還是要民眾的未來。（擷取自綠色和平組織X平台帳號）

2023/08/03 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國綠色和平組織3日在「X」社交媒體平台（前身為Twitter）上貼出一張照片，見到4名綠色和平抗議者將英國首相蘇納克（Rishi Sunak）私人宅邸蓋上大片黑布，並由另外2名抗議者在鏡頭前舉出布條，質問蘇納克要選擇石油的利益，還是要保衛人民的未來。

根據《路透》報導，為抗議蘇納克石油探勘政策，4名綠色和平抗議者用200公尺長的黑布將蘇納克私宅徹底覆蓋，並由另外2名抗議者在鏡頭前手持黑色橫幅布條寫下標語，「蘇納克，要石油的利益還是要我們的未來（RISHI SUNAK - OIL PROFITS OR OUR FUTURE）」。

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《路透》指出，針對抗議人士行為，英國首相辦公室至截稿前並未發布正式回應，不過1位首相辦公室內的消息人士透露，警方已經到場，該消息人士還說，「我們是利用正確的方式確保能源安全，不會為此而道歉，透過自身擁有的天然資源，我方才能確保永遠不會在能源問題上過度依賴侵略者，如普廷（俄國總統）」。

2019年時，前英國首相梅伊（Theresa May）訂定2050年零碳排目標，並迅速建立再生能源供應網，但現任英國首相蘇納克在上月31日宣布，將授權100張許可證，允許廠商開發北海地區的天然氣和石油，持續發掘國內的石油供應量能，以追求能源獨立，引來大批環團不滿。

對此，蘇納克本月2日出面為政策辯護，指出英國在碳排放控制上比其他主要國家還要做得更好，但英國民眾顯然不買單，因為2日同時也有一份英國民調公布，顯示有67%的選民認為蘇納克政府對於環境問題的處理很糟糕，綠色和平組織亦透過聲明強調，「我們需要首相成為氣候議題領袖，而不是氣候問題的縱火犯」。

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