淹涿州只為保雄安？中國網民開罵了

颱風外圍環流影響，河北、北京、天津等地區連日降下暴雨，多地洪災氾濫，據指至少造成數十萬人受災，超過一百萬人緊急疏散。（圖擷自微博）

2023/08/03 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕受杜蘇芮颱風影響，中國京津冀（北京、天津、河北）等地自上月29日以來因連日暴雨災情不斷，近日更傳出官方無預警洩洪，讓受災民眾處境雪上加霜，官方卻透過媒體聲稱有通知洩洪但民眾拒絕離開，反彈聲浪也在網路被封殺。另在網路上也有討論，質疑當局是為保護北京及習近平力推的雄安新區，才讓水庫洩洪至涿州市，在網路引發兩方論戰。

颱風外圍環流影響，河北、北京、天津等地洪災氾濫，據指至少造成數十萬人受災，超過一百萬人緊急疏散，近日更傳出當局洩洪卻未提前通知，導致不少村子遭洪水淹沒，有北京房山當地民眾質疑政府隱瞞死亡人數，直呼「政府報死11個人，不可能，我估計都死了。平房全淹了。我們這裡小清河橋坍塌，還有永定橋也塌方了，那車呼呼的往河裡掉，不死人？你信嗎？」

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雖然針對無預警洩洪的質疑，中國官方稱有通知洩洪，反控當地有一些村民不走，但知名推特帳號「李老師不是你老師」分享，表示網路上有許多人表示根本沒收到通知，或是收到通知時距離被淹只差1小時，根本來不及撤離。也有人指出，洩洪只通知了河道附近的居民，遠一點的就沒通知。

對此民眾紛紛砲轟「沒通知就是沒通知」、「在外面工作被困，只留下老人孩子在家，政府工作沒做到位反倒說是百姓不當回事」、「中午的時候什麼問題也沒有，短短2個小時洪水淹到快2樓，剛買的愛車就這麼沒了」、「我在市中心，沒收到通知，但是水已經快淹到3樓了」、「市裡根本沒收到（通知）」，也有網友質疑「各小區給我們發的通知是臨時封閉，所有居民不得外出」。

此外也有網友指出「有自稱是『認識』水利局的人，過來要挖開堤垻，老百姓給攔下了，要文件要不到，還是被挖開了一個口子」、「白天不敢挖，都是大半夜的挖，就怕村民來得及時來的人多給攔下來」、「2021年夏河南衛輝也是半夜偷偷摸摸派人炸堤，讓村民現場抓住了炸堤的人，2023年夏天又是偷摸地決堤，共產黨偷雞摸狗的勾當一點都沒變」，質疑官方派人偷偷決堤還不認錯。

「李老師不是你老師」也指出，原本網路上有許多批評，但後來有網友發現在觀看的過程中就陸續「被消失」，因此才趕緊截圖留證。「李老師不是你老師」也分享網友轉貼的影片，內容中有村民發現官方派人偷挖大堤，對峙過程中村民質疑，明明有洩洪區為何又要挖該村的堤，以及「沒有紅頭文件（中國民眾對各級政府機關下發的帶有大紅字標題和紅色印章的文件的俗稱），這些人私挖大堤是不是犯罪」等。

此外，針對中國水利部本月1日提出，要求加強防守重要堤防，落實薄弱堤段防禦措施，確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全。也引發網友反彈。網友質疑「北京和雄安的是人，其他地方的是韭菜嗎？」、「保大興機場我理解但是保雄安是幾個意思？那裡都沒啥人」、「好好好，皇上的宮殿沒被淹就好，皇上高興就好」、「為了兩片沒有人的空地，要淹掉上百萬人的家園。僅僅只是因為那是面子和他心愛的玩具」，「京爺安全淹哪裡都沒關係是吧，為什麼不繼續往下游排水，為什麼不提前安排撤離，人撤了再排，死這麼多人算誰頭上」。

與此同時也有部分網友跳出來為官方說話，稱「明明是上游洩洪分流，非得來個保某個地區，搞什麼分裂呢，這不是正常操作嗎」、「吵什麼，先想辦法安置和救助災民吧，這時候就不要談什麼犧牲了，不會說話別說，閉嘴吧」、「警惕反華帶動節奏的間諜，不要被情緒控制，洩洪洩哪裡都是國家的痛和損失，這是沒辦法的事情，大家嘴上留情」等。

據悉，習近平2014年把「京津冀協同發展」作為中國的國家重要戰略，之後在習近平同意下選擇北京附近的一些地區組成「雄安新區」，在中共中央政治局主導下，還被宣傳是「千年大計」，被寄予「北京非首都功能疏解集中承載地」的使命，因此也被認為是習的面子工程、政績工程。但實際上卻陸續傳出爛尾工程，加上當地人煙稀少，房價從高點下跌9成，高鐵雄安站附近卻雜草叢生，被中國網友嘲諷快要淪為鬼城。雖然習今年5月間還想透過親臨雄安視察，讓該區看上去備受重視，「集舉國之力也要把它弄活起來」，但外界認為這只是「勞民傷財」。

河北、北京、天津等地區連日降下暴雨，災情慘重，河北更因洩洪傳出多個村莊被淹，民眾質疑官方隱瞞傷亡數字，有網友PO出媒體報導酸「對了，媒體說人都沒事……呵呵」。（圖擷自推特）

民眾質疑官方偷偷洩洪，知名推特帳號「李老師不是你老師」PO出網友截圖指出，「各小區給我們發的通知是臨時封閉，所有居民不得外出」。（圖擷自推特）

颱風外圍環流影響，河北、北京、天津等地區連日降下暴雨，多地洪災氾濫，據指至少造成數十萬人受災，超過一百萬人緊急疏散。（圖擷自微博）

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