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    習近平清洗「火箭軍」高層 專家：美國情報勝利

    中國解放軍火箭軍操演。（擷取自中國軍網）

    中國解放軍火箭軍操演。（擷取自中國軍網）

    2023/08/02 22:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國火箭軍原司令員李玉超被解除職務，分析人士認為，中方此舉是為了確保這支部隊忠於國家領導人習近平，也凸顯美國情報勝利。不過，新任司令員王厚斌、政委徐西盛分別來自海軍及空軍，並非專業出身，令火箭軍出現「外行領導內行」。港媒分析指出，火箭軍內部將領不再獲共軍統帥部信任，恐面臨新一波整肅。

    《華爾街日報》報導，麻省理工學院教授傅泰林（Taylor Fravel）認為，任命來自火箭軍以外的官員擔任指揮官的決定，意味著李玉超被查出了嚴重問題，同時也反映出火箭軍的重要性。

    華府智庫「保衛民主基金會」學者辛格頓（Craig Singleton）說，在原外長秦剛被免職後不久，作為習近平親信的火箭軍原司令員李玉超就被清洗，這是中國多年來影響最大的領導層調整之一。他說，幾乎可以肯定，俄羅斯瓦格納傭兵集團未遂的叛亂，加強了習近平對意識形態控制的執著，甚至不惜以犧牲經濟增長和中國正在進行的軍事現代化為代價。

    火箭軍控制著指向美國的核彈頭飛彈，而且在中國任何試圖武統台灣的行動中都將發揮關鍵作用，在美中關係惡化背景下，中國火箭軍正進行大規模擴充。

    《美國之音》（VOA）報導，火箭軍的高層人事變動，可能反映出美國在情報戰的優勢，且指出習近平對火箭軍的不信任，並在其中藉由人事調整來加強對火箭軍的控制。報導引述前中共海軍司令部中校參謀姚誠看法出，此一變動凸顯火箭軍高層向美國洩露機密情報的傳聞，並引發了習近平的嚴格調查。

    知情人士透露，李玉超的兒子向美國洩漏了火箭軍的機密資料，引發了這波事件，包括李玉超被帶走調查，連帶影響到戰略支援部隊司令員巨乾生。另外，前外長秦剛的婚外情及緋聞對象傅曉田可能是軍方情報人員，都被拉入這次調查中。

    姚誠認為，火箭軍是美國情報工作的重點，因為其飛彈能對美國本土構成威脅。他還提到，新任司令員王厚斌可能難以控制火箭軍，因為他主要依靠聽話、揣摩領導意圖而升遷，且對高科技軍種如火箭軍缺乏足夠專業知識。

    不過，香港《明報》分析指出，整個事件涉及工程貪腐，洩密之說「恐屬附會」，但火箭軍內部的整肅仍在持續，統帥部對於火箭軍內部將領已不再信任。文章指出，據說副司令與副政委級別的高級將領恐都將撤換。

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