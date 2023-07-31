英媒：習近平反腐轉向軍隊 暗示「絕對忠誠」仍未實現

中國官方最近針對解放軍的「反腐」行動頻頻，英國《金融時報》報導分析，習近平反腐重心轉向中國軍隊、加強中國共產黨對武裝部隊的控制，這反而暗示了中國軍隊尚未實現對黨、對習近平的「絕對忠誠」。（美聯社）

2023/07/31 18:40

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國官方最近針對解放軍的「反腐」行動頻頻，香港《星島日報》今天刊文分析中國國家主席習近平最近10天3談軍隊反腐，加上火箭軍傳出洩密及貪腐傳聞，解放軍可能迎來一場新反腐風暴。不過，英國《金融時報》報導引述專家分析直指，習近平反腐重心轉向中國軍隊、加強「黨」（中國共產黨）對武裝部隊的控制，這反而暗示了中國軍隊尚未實現對黨、對領導人習近平的「絕對忠誠」。

在中國解放軍「八一」 建軍節來臨前夕，習近平26日視察中國西部戰區空軍機關時表示將推動解放軍的現代化，也提及軍隊反腐。中國軍方26日則呼籲，民眾若發現任何軍隊「違規」採購裝備的招標行為，應主動提供線索，最早可追溯至6年前。

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英國《金融時報》今（31）日報導，根據加拿大研究中國菁英政治的諮詢公司「Cercius」，目前約有10名中國火箭軍現役、退役軍官下落不明，包含現役火箭軍司令李玉超、火箭軍副司令劉光斌在內；依中國往例，對低階官員展開調查數月後，高階幹部就會因腐敗而被捕。

報導引述美國空軍大學的中國航天研究所專家羅德・李（Rod Lee）受訪指出，這些被拘留者之中，可能有部分、甚至全部的人，是因違紀或腐敗而被抓。不過，2位接獲簡報但不具名的外國高層官員表示，火箭軍領導層受到調查，主因洩露軍事情報。

其中1位官員表示，「觸發因素是，我們身在中國之外，現在對火箭軍的結構有了相當詳細的瞭解」、「這與洩露秘密有關」。

美國國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillip Saunders）表示，習近平上台後首要目標之一是軍隊，習認為解放軍已開始衰落、脫離了共產黨的控制，以大幅整肅改革，以發揮其對軍隊的權威；不過，習近平上台已10年，「新一代領導層出現，一些反腐的恐懼感已逐漸消失」、「有必要定期重新強調反腐運動，並在政治上重新強調對黨忠誠的主題」。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」高階研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，「他們再次談論這些（反腐）問題，是在暗示尚未實現對黨的絕對忠誠」；「習近平採用前所未有的方式鞏固了對解放軍的控制。但這並不意味它（控制軍方）已經完成」。

德國之聲（DW）引述中共中紀委數據報導，自去年10月的中共二十大（第二十次全國代表大會）以來，已有超過39名高級軍事和政治幹部被捕。法新社則報導，「反腐」一直是習近平的一大政策重點，迄今已有150萬餘名官員在反腐肅貪運動中落馬，引發「習近平藉打貪整肅異己」的批評。

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