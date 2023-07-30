反貪腐還是整肅異己？ 中國軍方倒查6年弊案

中國解放軍火箭軍操演。（擷取自中國軍網）

2023/07/30 22:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕正當海外盛傳中國火箭軍出事，多名前任及現任高級將領涉貪被查之際，中國軍委裝備發展部突然發出公告，稱決定展開違紀清查行動，呼籲大眾提供「2017年10月」以來軍備招標活動涉嫌違規的線索，但外界質疑該反腐肅貪運動是整肅異己的工具。

《澎湃新聞》報導，中國軍委裝備發展部26日列出8個調查重點，主要針對審核招標過程的評審專家，其中第七點是「主動洩密」，私自透露招標專案資訊、投標單位資訊，「該保的密不保、不該說的亂說」；其他要點則包含沒有迴避利益關係、暗中遊說、審核不力、結黨營私等。

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公告中指定要收集「2017年10月以來」的違紀問題，但並未說明為何特別指定這個日期。中國現任國防部長李尚福2017年9月至2022年底擔任中央軍委裝備發展部部長，但目前沒有跡象顯示他涉及不當行為。

德國之聲（DW）對中國軍方此舉是反腐肅貪還是整肅異己，打上一個問號。文章表示，反腐一向是中國領導人習近平的政策重點之一；據法新社報導，迄今已有超過150萬名官員在反腐肅貪運動中落馬。不過批評人士則認為，這也是習近平整肅異己的工具。

此外，中共火箭軍近期傳出有高層將領涉及洩密，司令李玉超上將的兒子在美留學，疑涉嫌洩漏共軍情報，據傳李玉超上月27日已被帶走接受調查。

另據香港《星島日報》報導，已退役3年的解放軍火箭軍前副司令員吳國華7月4日在北京病逝，享年66歲，但訃告日期是7月25日，即在去世後21天才發出。外界猜測，吳國華去世卻一度「密不發喪」或與解放軍火箭軍多名高層涉及貪腐和洩密案有關，也有人猜測吳國華事實上是自殺，但這些猜測沒有得到證實。

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