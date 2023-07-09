中國「火箭軍」遭習近平整肅 副司令吳國華疑「被自殺」

網傳中國火箭軍副總司令吳國華7月6日晚間「自殺」，但中國內部通報稱，吳國華是因腦溢血猝死。這是繼火箭軍司令李玉超6月27日上午被帶走調查後，火箭軍再次出事。（擷取自網路）

2023/07/09 21:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國火箭軍號稱是中國國家主席習近平的王牌軍，被指是對台威脅主力。在習近平7月6日視察東部戰區的同一天，網傳中國火箭軍副總司令吳國華也於當晚「自殺」，但中國內部通報稱，吳國華是因腦溢血猝死。這是繼火箭軍司令李玉超6月27日上午被帶走調查後，火箭軍再次出事，恐為習近平攻台增添變數。

根據「希望之聲」、大紀元時報、「看中國」等媒體報導，7月7日網傳中國官方內部通報顯示，吳國華因突發腦溢血，搶救無效於7月6日晚9點在北京去世。但知情網友透露，吳國華是自殺而亡，與李玉超日前被帶走調查有關。

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公開資料顯示，2011年1月25日報導，總參謀部技術偵察部部長吳國華升任第二砲兵副司令。2015年12月吳國華任火箭軍副司令。

前中國海軍司令部中校姚誠6月28日在推特上表示：「火箭軍現任司令李玉超前（ 27 日）天上午己從辦公室被帶走！3月以來，（火箭軍）前後3仼司令、2個副司令，軍師級幹部若干落馬。消息在進一步證實中。」

姚誠指出：「據悉李玉超兒子在美國留學，恐涉及出賣中國軍方情報。有跡象表明，（火箭軍）前司令、後任國防部長的魏鳳和也在接受審查中。」

有網友在姚誠該則推特下留言說：「火箭軍將成為中國的瓦格納。」姚誠回應指出：「一開仗美國首先摧毀的就是中國火箭軍，因此火箭軍官兵畏戰情緒最大。」

評論家周曉暉在大紀元時報撰文指出，2015年12月31日，在中國火箭軍和戰略支援部隊成立大會上，習近平曾表示：「火箭軍是中國戰略威懾的核心力量，是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。」

文章說，習近平如此看重火箭軍，因為火箭軍是一支重要的陸海空三位一體的立體核威懾力量，若習近平想攻台，火箭軍是不可或缺的攻擊力量。如今，習近平動手整肅這支「維護國家安全的重要基石」，尤其是劍指高級將領，所引發的後果是難以預測的，也為其攻台增添了變數。

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