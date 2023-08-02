習近平整肅「火箭軍」高層 《彭博》：提升攻台能力受挫

新華社報導，中國國家主席暨中央軍委會主席習近平（中）7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌（後排左）、新任火箭軍政委徐西盛（後排右）晉升上將軍銜。（美聯社）

2023/08/02 00:40

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國火箭軍高層涉案遭集體整肅之際，中國國家主席習近平對掌管核武彈藥庫的火箭軍領導層進行改組，換成與火箭軍毫無淵源的其他將領來領導，外媒《彭博》引述學者和專家分析，此舉顯示北京要求「政治忠誠」仍優先於推動軍隊現代化，恐讓火箭軍能力提升努力受挫，使中國圖以武力奪台的謀劃不得不更加三思，因為火箭軍在共軍可能攻台行動擔綱重要角色。

習近平任命的火箭軍新司令王厚斌、新政委徐西盛，分別出身解放軍海軍、空軍，非常不尋常的布局表明了習近平將火箭軍高層全面換血的意志。王厚斌原任解放軍海軍副司令員，徐西盛原任解放軍南部戰區副政委兼南部戰區空軍政委，兩人這次跨軍種晉升為上將。

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美國麻省理工學院（MIT）教授傅泰林（Taylor Fravel）指出，王厚斌被任命為火箭軍司令員，表明了習近平想要對火箭軍領導層「清理門戶」的想法；這是近40年來第一次見到火箭軍一把手來自「外部」，「調『外人』來當領導，通常發生在黨內高層對該部門管理層有嚴重顧慮的時候」。

火箭軍原司令李玉超上任僅16個月，他和原副司令劉光斌、以及前副司令張振中據報都在接受違紀調查。如果獲證實，這些調查代表是對習近平標誌性軍隊反腐運動一大打擊。2014年習近平主政下開始對解放軍在職和退休高級將領進行大規模貪腐調查，整肅對象包括中共中央軍委前副主席徐才厚與郭伯雄，2018年再拉下中共中央軍委房峰輝。

同時，中國軍方罕見啟動對裝備採購合約回溯過去6年的調查行動，羅列的調查8項問題，包括在專項計畫洩漏資訊和軍隊單位、協助特定公司拿到標案等；這顯示可能還有更多解放軍高官可能遭到鎖定。

中國火箭軍前身是二炮部隊，在2015年底改制時成立，負責中國核子武器、傳統飛彈，掌控有解放軍陸基洲際彈道飛彈（ICBM）、陸基核武發射能力。去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍環繞台灣舉行大規模軍演，火箭軍就擔綱重要角色，對台灣、日本方向發射11枚彈道飛彈。

《彭博》指出，中國火箭軍高層將領遭撤換，可能潛在減緩中國火箭軍能力的改進，而火箭軍對習近平可能攻台行動至關重要。習近平已設下在2027年前建立一支「現代化軍隊」的目標，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）告訴美國國會，習近平希望在2027年前取得可以武力入侵台灣的能力。

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）說，「強調政治忠誠優先性的發展，可能使中國對軍隊現代化的推動分心，並使它（中國）對台灣的政策更加謹慎」。

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