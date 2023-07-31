中國核武部隊「火箭軍」遭大清洗 王厚斌、徐西盛接任司令、政委

中國解放軍掌控核武的火箭軍高層遭「大清洗」，海軍副司令王厚斌、南部戰區空軍政治委員徐西盛晉升上將軍，分別接任原火箭軍司令李玉超、原火箭軍政治委員徐忠波的職位，間接證實李、徐兩人已遭撤換。（擷自中國央視畫面）

2023/07/31 21:04

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國解放軍掌控核武的火箭軍高層出現人事大地震！據中國官媒央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式31日在北京八一大樓舉行，這次晉升上將軍銜的是新任火箭軍司令員（即司令）王厚斌、新任火箭軍政治委員徐西盛；這間接證實火箭軍原司令李玉超、火箭軍原政委徐忠波已「出事」遭到撤換，分由原任海軍副司令員的王厚斌、原任南部戰區副政委兼戰區空軍政委的徐西盛接任。

央視新聞今天報導，這次中共中央軍委晉升上將軍銜儀式，由中共中央軍委副主席張又俠宣讀國家主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令，另一位軍委副主席何衛東主持晉銜儀式，王厚斌、徐西盛從習近平手中領取晉升命令狀；隨後習近平與李尚福等中共中央軍委、軍方單位負責人與晉升上將軍銜的軍官合影。

請繼續往下閱讀...

王厚斌2018年12月升任解放軍海軍副司令員，2019年12月晉升為海軍中將。徐西盛則出身空軍，原任解放軍南部戰區空軍政委，2018年晉升為中將，並於2022年中共20大當選為中央委員。

火箭軍是中國掌管核武洲際飛彈的戰略軍種，前身是二炮部隊。海外媒體近日紛紛報導，中國火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，和前副司令員張振中，已被帶走調查，前副司令員吳國華中在7月4日死亡，傳出在家中自殺。

火箭軍原司令李玉超先前傳出在辦公室開會時被帶走，已有一段時間不知下落。香港《南華早報》日前報導，中國火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因為涉及貪腐已於3月被帶走調查。

據指出，中共中央軍委紀律檢查委員會及其審計署一直在調查火箭軍現任司令員李玉超，以及他的前任和現任副手張振中、劉光斌。李玉超是這次調查涉及級別最高的將領，2022年1月21日獲中共總書記習近平晉升為上將，當時他以火箭軍司令員身分出席晉銜儀式。2022年10月，李玉超當選中共20屆中央委員。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法