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    女子遭蒙面歹徒槍殺身亡 隔年墳墓遭破壞竊頭顱疑「施巫術」

    巴西一名女子去年不幸遭不明人士開槍射殺身亡，沒想到屍體安葬沒多久，今年3月她的墳墓竟又遭不明人士挖開，並將頭顱偷走，且墳墓內還留下「裝有燒焦材料的陶碗」，疑似遭犯人施行巫術作法。（僅為示意圖 與本新聞內容無關。法新社）

    巴西一名女子去年不幸遭不明人士開槍射殺身亡，沒想到屍體安葬沒多久，今年3月她的墳墓竟又遭不明人士挖開，並將頭顱偷走，且墳墓內還留下「裝有燒焦材料的陶碗」，疑似遭犯人施行巫術作法。（僅為示意圖 與本新聞內容無關。法新社）

    2023/07/31 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子去年不幸遭不明人士開槍射殺身亡，沒想到屍體安葬沒多久，今年3月她的墳墓竟又遭不明人士挖開，並將頭顱偷走，且墳墓內還留下「裝有燒焦材料的陶碗」，疑似遭犯人施行巫術作法。

    根據《紐約郵報》報導，巴西一名31歲女子薩布麗娜 （Sabrina Tavares de Almeida）於2022年8月與母親在家中睡覺時遭一名蒙面歹徒闖入家中射殺，雖母親幸運生還，不過薩布麗娜卻在事件中當場身亡。

    警方認為薩布麗娜的小叔馬特烏斯（Mateus da Silva Osório Ferreira）犯罪嫌疑重大。薩布麗娜的丈夫生前是名警察，在2016年遇害後，薩布麗娜繼承了丈夫所有的房產，讓馬特烏斯相當憤怒。馬特烏斯展開法律訴訟，最後以敗訴收場，檢察官表示，馬特烏斯無法接受法院判決，隨後開始處處威脅薩布麗娜。雖警方事後逮捕了馬特烏斯，不過法官卻因證據不足為由將其釋放。

    今年3月，里約熱內盧州一處墓地遭管理員發現墳墓遭人挖開，隨即通報警方，沒想到發現就是薩布麗娜的木棺，犯罪學家法比奧（Fábio Barbosa Teixeira）表示，他們發現墓地的混凝土蓋被鈍器破壞，且墓內的木棺蓋遭人打破，屍體的頭顱已遭人取出，「代替屍體頭部的是一個陶碗，裡面裝有燒焦的材料」。法比奧認為，薩布麗娜的謀殺案似乎和此可怕的盜墓案無關，而根據現場發現的其他證據，兇手是一名「黑魔法的傳播者」，似乎是因犯人要施行巫術作法，所以盜取薩布麗娜的頭顱。

    目前警方仍在追查犯人下落及犯案動機，全案仍有待釐清，不過阿爾梅達的父親痛心表示，事發至現今他仍在努力面對女兒的謀殺案，沒想到現在女兒的墳墓竟又遭褻瀆，對他又是一個嚴重的打擊。「這是一件可怕的事情。她被謀殺了，她也沒有安寧，即使是在墓地裡也不得安寧」。

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