中俄北韓軍事及共同利益結盟 專家：亞洲正進入「冷戰2.0」

北韓中央通信社28日釋出照片，最高領導人金正恩（中）和中國全國人大常委會副委員長李鴻忠（右）、俄國國防部長紹伊古（左）一起參與韓戰停戰協定70週年「勝利日」的閱兵。（歐新社）

2023/07/30 23:09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕北韓在27日韓戰停戰協定70週年「勝利日」舉行軍事閱兵，邀請觀禮者為中國全國人大常委會副委員長李鴻忠、俄國國防部長紹伊古為首的中、俄代表團；專家分析，中俄朝三國強化軍事和共同利益結盟的關係，以對抗美日韓三方加強安全合作，此趨勢反映亞洲正進入「冷戰2.0」。

《日經亞洲》30日報導，美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群表示，從戰略角度來看，中朝關係強勁可有助於兩國抵抗美國壓力，「北韓和中國都把美國擴大本區身影與美日韓強化結盟視作一項安全威脅」。

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俄羅斯入侵烏克蘭之後在國際上日益孤立之際，平壤和莫斯科關係也在深化。據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，「國防部長（紹伊古）預期這次訪問將有助於俄羅斯和北韓之間軍事關係強化，以及成為兩國合作發展里程碑」。

華府智庫「美國和平研究所」資深北韓專家奧姆（Frank Aum）受訪表示，美國和南韓似採取強硬立場，包括透過缺乏接觸意願和擴大建立本身嚇阻方式，北韓可能在等待對其有利的時機，「我認為平壤已決定要等到2024年11月美國總統大選，以判斷屆時是否出現更遷就對話者」情勢。

在北韓深化與中俄長期關係、南韓加強和美日關係下，目前各方回到外交途徑似不太可能。巴克內爾大學國關教授朱志群指出，兩大集團的明顯存在，對朝鮮半島和東亞整體來說不是好預兆，「東亞安全地景現在看起來像冷戰2.0」。

南華早報（SCMP）報導，首爾梨花女子大學教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）表示，中國、北韓需在對抗美國上合作，北韓領導人金正恩試圖利用中俄訪問團以推進其政治和核武議程，「讓中俄代表團參加閱兵儀式，是宣傳金正恩政權成就的有效方式」、「中、俄雖未明確表態，這可能暗示他們默許北韓核武發展」。

針對中、俄高層官員訪問北韓，美國國務院副發言人就此力促中俄應在「鼓勵北韓回到（無核化）談判桌方面揮發作用」。不過，平壤迄今顯示不願邁向談判，反而要求華盛頓和首爾放棄「敵對政策」。

南韓智庫韓國統一研究院分析家趙韓範（Cho Han-bum，音譯）表示，除了美中競爭和北韓核發展議題外，烏克蘭戰爭也激發北京、莫斯科和平壤基於「共同利益結盟」，以對抗美國、南韓和日本強化關係的壓力。

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