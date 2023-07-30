以色列總理倡議花費8460億擴建鐵路 期望未來連接沙烏地阿拉伯

以色列提出跨國鐵路計劃，以鐵路串連週邊各國。（路透）

2023/07/30 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理尼坦雅胡今日在內閣會議上宣傳了基礎建設倡議，將花費1000億新謝克爾（約新台幣8460億）進行鐵路擴建，連接偏遠地區和特拉維夫（Tel Aviv），未來還可能提供與沙烏地阿拉伯的陸路連接。

據路透報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今日在每週舉行的內閣會議上，迴避了困擾以色列長達7個月的憲政問題，反而積極宣傳基礎建設倡議，其中包含「一個以色列計畫」（One Israel Project），尼坦雅胡形容這項計畫能使從偏遠地區搭乘火車至以色列政商中心特拉維夫大都會的時程縮短至2小時。

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尼坦雅胡也在電視訪談中表示：「希望未來能以火車把貨物從埃拉特（Eilat）運往地中海，也能以火車將以色列和沙烏地阿拉伯以及阿拉伯半島連接在一起。」

在這項消息宣布之前，美國高階官員上週訪問沙烏地阿拉伯，推動穆斯林強國沙烏地阿拉伯和以色列建立正式關係的可能性。

早在2017年開始以色列總理尼坦雅胡就推動將以色列現有火車路線延伸到約旦邊界以及猶太和撒馬利亞地區的計劃，打算將從以色列海法連接到阿拉伯世界的大部分地區，並認為除了對以色列、約旦和巴勒斯坦有經濟的貢獻之外，還將使以色列在經濟和政治上與該地區相連，並鞏固該地區的務實陣營。

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