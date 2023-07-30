以色列建國75年最大危機持續 民眾抗議司法改革進入持久戰

29日日落後，以色列大批民眾再次走上街頭抗議政府強硬通過法案。（路透）

2023/07/30 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）爭議性司法改革案於1月展開推動，並在本月24日進行國會投票，反對派議員全數離場，執政方以64比0的投票結果通過法案，引發以色列民眾不滿與國際關注，29日日落後，大批民眾再次走上街頭抗議政府，這已是以國民眾抗議持續的第30週，反對黨批納坦雅胡作法是「以色列民主的挫敗」。

根據《路透》報導，29日傍晚大批民眾再次湧入特拉維夫街頭，抗議執政方無視民主，強硬通過司法改革案。納坦雅胡率右翼政府於24日通過的司法改革案，造成社會嚴重分歧，從1月以來，以色列民眾對於司法改革案的抗議就不曾停過，至今已邁入第30週，除了成為一場持久戰外，這次司法改革更可能成為以色列建國75年以來最大危機。

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《路透》指出，以色列司法改革案通過後，數千名後備軍人宣布拒絕接受徵召，美方對結果表達遺憾，國際機構亦將以色列銀行評級調降。1位從事科技業工程師的以色列抗議民眾於受訪時表示，「如果這種情況持續下去，我們都看不到任何未來」，他說，「我們失去了團結性，我們無法團結」。

《路透》提及，以色列政治監督團體亦向該國最高法院提出上訴，要求廢除新通過的法案，該法讓以色列政府在任命法官上擁有更大權力，並阻止司法機構「不合理」影響立法政策及部會提出的政策，反對人士認為，新法案對以色列的民主與司法獨立性造成威脅。針對以國政治監督團體所提出的上訴，以國最高法院定9月進行論證。

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