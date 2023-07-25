以色列強力通過爭議司改法案 全國爆大規模示威

以色列議會24日通過極具爭議的司法改革法案，民眾紛紛走上街頭，工會則醞釀罷工。（路透）

2023/07/25 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕以色列議會24日通過由總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府發起的司法改革法案，該計劃飽受爭議，剝奪了最高法院駁回政府「不合理」決策的權力。為此民眾舉行大規模示威，工會則積極醞釀罷工。

據《路透》報導，以色列議會24日表決司改法案，在反對派議員全數離場以示抗議的情況下，法案最終以64比0的投票結果通過。

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總理納坦雅胡領導強硬右派執政聯盟1月推動全面司法改革計劃，包括加強執政者對司法任命的控制；削弱最高法院推翻立法、行政部門決策的能力；允許國會以簡單多數決推翻最高法院裁決等。

自今年初開始，以色列各地多次爆發示威，抗議政府企圖削弱司法權力、破壞國家安全。以色列主要公共部門工會發言人24日在法案宣布通過後，表示將與其他工會代表會面，為新一波大罷工做準備。

現年73歲的納坦雅胡23日才動手術植入心律調節器，24日隨即出院，前往議會參與司法改革草案表決。主導司改計畫的司法部長李文（Yariv Levin）強調，週一的投票僅是「第一步」，抨擊以色列最高法院已經過度干預政治。

近日以色列全境爆發大規模示威，反對司法改革計劃。部份民眾發起遊行，自沿海城市特拉維夫（Tel Aviv）出發，22日晚間挺進耶路撒冷，朝國會大廈前進，卻仍無力阻止政府通過司改法案。

24日晚上，以色列各地已有無數民眾湧上街頭，人們封鎖高速公路並與執法人員扭打。以色列警方表示，24日已有19人遭逮捕。

法案宣布通過後，24日晚間以國民眾封鎖街道、高速公路，並與執法人員發生激烈衝突。（路透）

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