    首頁 > 國際

    川普撤回歐洲8國關稅威脅！ 已和北約達成格陵蘭協議架構

    2026/01/22 06:36 即時新聞／綜合報導
    川普與北約秘書長呂特（左），川普表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，基於這項共識，原訂2月1日對歐洲8國加徵關稅的相關措施將不會實施。（路透）

    美國與歐洲因格陵蘭問題，雙方轉趨緊張，美國總統川普21日前往瑞士出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，並發表談話。川普在論壇後與北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）會談，事後川普在「真實社群」發文指出，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，基於這項共識，原訂2月1日對歐洲8國加徵關稅的相關措施將不會實施。

    綜合外媒報導，川普與呂特會面討論格陵蘭議題，川普聲稱，兩人會談成效顯著，「已經建立有關未來格陵蘭協議的架構，事實上這涉及整個北極地區，這項解決方案一旦完成，對美國跟所有北約國家而言都會是很棒的結果」。

    川普提到，基於這項共識，將不會實施原訂2月1日起對歐洲8國加徵的關稅。當川普被問到，這份協議效力將持續多久時，川普表示：「這是一份永久有效的協議，就是所謂的無限期協議。」川普也強調，協議很快就會公布，「它能滿足我們的一切需求」。

    此外，川普指出，有關美國「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜正在討論中，隨著協商推進，將公布更多訊息，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及特使魏科夫（Steve Witkoff）等美國高層，將負責相關談判事宜。

