川普達沃斯論壇演說一次看 狠酸中俄武器太兩光：回去重新設計

美歐關係因格陵蘭問題轉趨緊張之際，美國總統川普親赴瑞士出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，發表談話，白宮第一時間釋出他的演說影片。川普不僅重申自己對格陵蘭島的野心，還不忘重提月初突襲委內瑞拉的「豐功偉業」，更狠酸了中國和俄羅斯的武器，要他們「回去重新畫設計圖」。

川普21日在達沃斯論壇發表演說：「我對格陵蘭人和丹麥人都非常尊重，這是真心話。但身為北約盟國，每個國家都有義務保護自己的領土安全，但事實擺在眼前，目前除了美國，根本沒有其他國家或組織有能力保衛格陵蘭這片土地。我們就是全世界最強大的國家，實力遠超你們想像，2週前在委內瑞拉發生的事情，就是最好的證明。」

「這種狀況在二戰的時候也發生過，當時丹麥只撐了短短6個小時就被德國擊垮，完全沒有能力自保，更別說保護格陵蘭了。美國被迫出手派軍隊去格陵蘭，這是我們認為必須要盡的義務，最終我們守住格陵蘭，付出很大的代價跟成本，但敵人完全沒有得逞的機會，丹麥自己也清楚這一點。我們等於是為丹麥在格陵蘭建立軍事基地，幫丹麥作戰，不是為了其他國家，而是為了守住丹麥的土地。講白一點，那不過就是一大片冰，嚴格來說還稱不上土地。但我們成功守住格陵蘭，阻止敵人侵略我們這個半球，某種程度上也是在保護自己。」

「戰爭結束後我們大獲全勝，如果沒有我們，今天你們可能都在說德語，搞不好還要混雜一些日語。但戰後我們卻做了一件非常笨的事，那就是把格陵蘭還給丹麥了。我們是真的還了，結果他們現在卻這麼忘恩負義！」

川普接著提到委內瑞拉突襲行動，「如今因為飛彈、核武，還有那些我甚至沒辦法公開講的先進武器，美國和全世界面臨的危險比以往都更大。2週前他們在委內瑞拉就見識到一些前所未見的新型武器，他們連一槍都開不出來，整個系統都當機了。他們還說『奇怪，發生什麼事？』，明明已經鎖定我們了，按下發射鈕卻什麼事情都沒有發生。」

川普還狠狠酸了一番提供「先進」防空武器和雷達給委內瑞拉的中國和俄羅斯，「他們的防空飛彈一枚也沒成功升空，只有一枚勉強升到大概30英呎高就直接掉下來，還差點砸中發射飛彈的人。他們嚇傻了，那些防空系統都是俄羅斯跟中國製造，看來他們得重新回去畫設計圖才行。」

說完這些，川普又將重點拉回格陵蘭，「格陵蘭這個地方幅員遼闊，但幾乎沒什麼人居住，也沒有開發過，就這樣毫無防備擺在美國、俄羅斯和中國3個強國的正中央，戰略位置實在是太關鍵了。當初我們把它還給丹麥的時候，格陵蘭還沒現在那麼重要，因為當時的國際情勢跟今天完全不一樣。」

「很多人老是在那邊說格陵蘭有多少礦產，尤其是稀土，但說真的，格陵蘭根本沒什麼稀土可以挖。事實上，稀土這種東西並不稀有，其實是到處都有，真正稀有的是那些複雜的加工技術。而且你要從格陵蘭挖到這些礦物，得先穿透幾百英尺厚的冰層。所以稀土根本不是我們需要格陵蘭的理由。我們之所以需要格陵蘭，完全就是因為戰略上的考量，就是為了國家和國際安全。」

最後川普稱，「這座又大又沒有防備的島，其實本來就屬於北美洲的一部分，就位在我們西半球北邊的門口，可以說是我們家的後院。所以對美國來說，格陵蘭絕對是國家安全的關鍵利益。幾百年來，美國的政策就是不讓任何外來威脅進入我們所在的這個半球，而且這個政策我們一直執行得很成功。如今，美國的實力更是前所未有的強大，這也是為什麼過去這將近兩百年，歷任美國總統都想把格陵蘭買下來的原因。」

