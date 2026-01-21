雷虎科技找名律師李秉錡 刑、民兩路對Cheap求償1億

律師李秉錡。（翻攝自天衡國際法律事務所）

網紅Cheap（本名：鄭才暐）因頻道影片探討樂天集團與國票金控的經營爭議，雷虎科技認為遭影射涉及利益輸送與金融操作，表示將對Cheap提告；據了解，雷虎科技已委由曾辦過「新光人壽董事長吳東進、前台中商銀董事長王貴鋒」等人背信案的前檢察官、律師李秉錡接手此案，準備在台北地檢署及台北地院，分別提起刑事違反證交法及民事損害賠償之訴，民事部分為獨立訴訟，非附帶民事求償，將繳納裁判費對Cheap求償1億元。

李秉錡是司法官51期結業，分發後進入新北地檢署服務10多年，曾赴義大利參加國際青壯年檢察官訓練，獲法務部選送出國至荷蘭擔任訪問學人，2022年更獲法務部遴選派駐金管會駐會檢察官。

李秉錡在檢察官時期，偵辦過許多金融犯罪案件，諸如非法吸金案、上市公司違反內線交易、操縱股價案等，更偵辦並起訴前新光人壽董事長吳東進、前台中商銀董事長王貴鋒背信案，辦案經驗豐富，熟稔金融犯罪、洗錢防制、新興科技詐欺等議題。

雷虎今發布重訊指，鄭才暐刻意傳遞與雷虎有關的假消息，將「雷虎科技股份有限公司」與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發行的不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如（雷虎董事長）個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」不法想像；這種張冠李戴的敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為雷虎股價上漲，是源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀公司名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信雷虎科技股價是經他人不法炒作才走高，進而影響股價。

雷虎科技指出，鄭才暐事後辯稱是「口誤」，改稱陳冠如是先購買雷虎生技股票，非雷虎科技公司股票，但陳冠如是以雷虎科技法人代表人身分，擔任雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，鄭才暐刻意一錯再錯之辯稱，更顯其傳遞假訊息動機明確。

