男搭北捷亮剪刀 引發恐慌被帶回警所下場曝

男子搭捷運到南港展覽館站途中，在車廂內拿出剪刀，引發恐慌。（資料照）

一名男子今天下午搭台北捷運時，在車廂內拿出文具剪刀，引起身旁乘客不安通報。南港展覽館站站長獲報，將男子帶下車，交由南港分局警方處理。警方初步調查，男子沒有揮舞剪刀或攻擊他人意圖，士林地檢署檢察官認定未涉及恐嚇公眾罪，後續將依大眾捷運法函請捷運公司裁處。

南港分局下午5點20分接獲報案，捷運南港展覽館站內有男子情緒不穩、手持利器。員警趕抵現場時，男子已由站務人員帶離車廂，在月台候車區。警方清查確認，男子手中拿的是一般的辦公室文具剪刀，過程中並沒有朝向旅客揮舞，也沒有造成任何人受傷。

請繼續往下閱讀...

當時正值下班尖峰，車廂內旅客眾多，不少人見狀恐慌，立刻向站務人員反映。警方將男子帶回派出所釐清身分，同步請示士林地檢署檢察官。

檢察官檢視監視器畫面與證人說法後，認定男子雖然持有剪刀，但沒有揮舞攻擊的意圖與行為，尚未達到刑法第151條恐嚇公眾危安罪的門檻。南港分局說，雖然不涉及刑事罰則，但男子的行為已影響大眾捷運系統的秩序，將依大眾捷運法第50條之1第1項第2款，函請捷運公司進行後續的行政裁處。

警方呼籲，民眾搭乘捷運期間若發現有其他旅客出現異常行為或持有可疑物品，請保持冷靜，利用車廂內的緊急通話鈴或向站務人員尋求協助。警方將會持續與捷運公司加強聯防巡邏，確保旅客的搭乘安全與秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法