為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男搭北捷亮剪刀 引發恐慌被帶回警所下場曝

    2026/01/21 20:23 記者鄭景議／台北報導
    男子搭捷運到南港展覽館站途中，在車廂內拿出剪刀，引發恐慌。（資料照）

    男子搭捷運到南港展覽館站途中，在車廂內拿出剪刀，引發恐慌。（資料照）

    一名男子今天下午搭台北捷運時，在車廂內拿出文具剪刀，引起身旁乘客不安通報。南港展覽館站站長獲報，將男子帶下車，交由南港分局警方處理。警方初步調查，男子沒有揮舞剪刀或攻擊他人意圖，士林地檢署檢察官認定未涉及恐嚇公眾罪，後續將依大眾捷運法函請捷運公司裁處。

    南港分局下午5點20分接獲報案，捷運南港展覽館站內有男子情緒不穩、手持利器。員警趕抵現場時，男子已由站務人員帶離車廂，在月台候車區。警方清查確認，男子手中拿的是一般的辦公室文具剪刀，過程中並沒有朝向旅客揮舞，也沒有造成任何人受傷。

    當時正值下班尖峰，車廂內旅客眾多，不少人見狀恐慌，立刻向站務人員反映。警方將男子帶回派出所釐清身分，同步請示士林地檢署檢察官。

    檢察官檢視監視器畫面與證人說法後，認定男子雖然持有剪刀，但沒有揮舞攻擊的意圖與行為，尚未達到刑法第151條恐嚇公眾危安罪的門檻。南港分局說，雖然不涉及刑事罰則，但男子的行為已影響大眾捷運系統的秩序，將依大眾捷運法第50條之1第1項第2款，函請捷運公司進行後續的行政裁處。

    警方呼籲，民眾搭乘捷運期間若發現有其他旅客出現異常行為或持有可疑物品，請保持冷靜，利用車廂內的緊急通話鈴或向站務人員尋求協助。警方將會持續與捷運公司加強聯防巡邏，確保旅客的搭乘安全與秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播