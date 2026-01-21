為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》中港澄清醫療暴力！男酒後割腕暴走 重拳打飛護理師成腦震盪

    2026/01/21 22:50 記者蔡淑媛／台中報導
    男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（記者蔡淑媛翻攝）

    再傳急診暴力！台中澄清醫院中港院區今天清晨發生一名酒後割腕的男患者，不滿醫師治療，追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，造成護理師頭部外傷、腦震盪，住院治療觀察，男患者被警方逮捕，醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴。

    這名男患者今天清晨與妻子爭吵割腕送醫，醫師進行傷口診療，有酒意的這名男患者拒絕且不滿治療，竟然起身追打醫師，追打不成，還跑到門診外找人，詹姓男護理師向陪同就醫的男患者妻子說明加壓止血等治療過程。

    不料男患者突然從門診外衝進來，直接出重拳往詹姓護理師頭部毆打，力道之大，護理師被打到直接飛倒在一旁病床，痛到無法起身，還要上前打人，被警衛及妻子阻擋到門外，其他護理師也趕緊上前查看，另名男護理師更直接飛跳過護理站跑到門外阻擋男患者再傷人。

    澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，這名男患者疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警，沒想到他追打醫師不成，竟毆打護理師。

    蔡哲宏說，這名護理師是資深護理人員，看到患者手部傷口還沒來得及處理、流著血，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，不料卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

    詹姓護理師被患者重拳毆打，造成頭部外傷、腦震盪，住院治療，仍不時噁心、嘔吐，急診護理師見醫療暴力，相當氣憤，強調一定要為護理師討回公道。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    男護理師遭到患者出拳毆打。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師遭到患者出拳毆打。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師遭到患者出拳毆打，力道之大被打飛到一旁病床。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師遭到患者出拳毆打，力道之大被打飛到一旁病床。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師遭到患者出拳毆打，被打飛到一旁病床，其他護理師趕緊查看。（記者蔡淑媛翻攝）

    男護理師遭到患者出拳毆打，被打飛到一旁病床，其他護理師趕緊查看。（記者蔡淑媛翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播