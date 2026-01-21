獨家》中港澄清醫療暴力！男酒後割腕暴走 重拳打飛護理師成腦震盪

男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（記者蔡淑媛翻攝）

再傳急診暴力！台中澄清醫院中港院區今天清晨發生一名酒後割腕的男患者，不滿醫師治療，追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，造成護理師頭部外傷、腦震盪，住院治療觀察，男患者被警方逮捕，醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴。

這名男患者今天清晨與妻子爭吵割腕送醫，醫師進行傷口診療，有酒意的這名男患者拒絕且不滿治療，竟然起身追打醫師，追打不成，還跑到門診外找人，詹姓男護理師向陪同就醫的男患者妻子說明加壓止血等治療過程。

不料男患者突然從門診外衝進來，直接出重拳往詹姓護理師頭部毆打，力道之大，護理師被打到直接飛倒在一旁病床，痛到無法起身，還要上前打人，被警衛及妻子阻擋到門外，其他護理師也趕緊上前查看，另名男護理師更直接飛跳過護理站跑到門外阻擋男患者再傷人。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，這名男患者疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警，沒想到他追打醫師不成，竟毆打護理師。

蔡哲宏說，這名護理師是資深護理人員，看到患者手部傷口還沒來得及處理、流著血，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，不料卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

詹姓護理師被患者重拳毆打，造成頭部外傷、腦震盪，住院治療，仍不時噁心、嘔吐，急診護理師見醫療暴力，相當氣憤，強調一定要為護理師討回公道。

男護理師遭到患者出拳毆打。（記者蔡淑媛翻攝）

男護理師遭到患者出拳毆打，力道之大被打飛到一旁病床。（記者蔡淑媛翻攝）

男護理師遭到患者出拳毆打，被打飛到一旁病床，其他護理師趕緊查看。（記者蔡淑媛翻攝）

