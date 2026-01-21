駭人影片曝光！巨型「海盜船」空中解體 14童遭拋飛慘摔

印度賈布阿鎮一個慶典活動上，有海盜船遊樂設施空中解體倒塌，多人受傷。（圖翻攝自X）

印度中央邦賈布阿鎮（Jhabua）近日發生一起驚悚事故，當地慶典活動上一座巨型「海盜船」遊樂設施在運行中突然在空中解體，多人被拋飛，嚇壞在場所有人。據悉，這起事件造成至少14人受傷。

根據新德里電視台（NDTV）報導，本月19日下午，賈布阿鎮舉辦一個名為「馬哈拉傑諾梅洛」（Maharaj No Melo）的市集嘉年華，活動上有一座取名叫「龍的鞦韆」（Dragon Swing）的巨型海盜船設施，運行過程中結構突然崩塌，設施直接在空中解體，應聲倒塌。

事發當時有不少當地學校的學生正在乘坐設施，突如其來的意外引發恐慌，現場可以看到多人被拋飛撞到牆壁，還有人被懸掛在殘骸上，孩子們尖叫聲四起，民眾紛紛衝上前協助救援。

據悉，整起事故至少14名學生受傷，大部分是女學生，當中有2名女孩傷勢嚴重，被緊急送醫。醫護人員指稱，傷者目前狀況穩定，但還需要進一步觀察。目擊者則表示，出事的遊樂設施明顯超載，設施結構在事發前看起來就不太穩固，而且沒有人員特別檢查設施安全。

