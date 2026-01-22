中共解放軍高層張又俠驚傳被捕！ 爆出一家人全被抓走

張又俠驚傳被抓。（美聯社）

中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」20日進行開班儀式，中央總書記習近平出席並發表重要談話。然而中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立卻雙雙缺席，此外，張又俠還缺席了原定的國防大學年度活動，網路傳言一時間甚囂塵上。旅美時事評論員蔡慎坤今日爆料，張又俠不僅已被抓，被抓走的還有張又俠的所有家人。

《央視》日前播出研討班會議畫面，赫見張又俠、劉振立、前新疆書記馬興瑞、中央組織部部長石泰峰以及副總理何立峰全部缺席。其中，馬興瑞早就傳出已落馬，除了官方消息稱何立峰赴瑞士參與世界經濟論壇，其餘人士缺席原因通通不明。不過，軍方將領中，新進的中共中央軍委副主席張升民及國防部長董軍卻都有出席。

張又俠目前為軍中僅存的唯一一名政治局委員，可說是獨掌軍權，先前一眾上將落馬，就傳出與他有關。然而近日連續缺席重要活動，已引發X（原推特）上海外人士議論。

蔡慎坤爆料，他的最新消息證實張又俠、劉振立已同時被抓，甚至張又俠的所有家人都被帶走。原副參謀長隗福臨去世，張又俠送去花圈，也被拆下來移走。

蔡慎坤稍早指出，傳出是中央政法委員會副書記、中共公安部長王小洪率領的特勤局抓走了軍方人馬，這一波行動共17人被抓，連剛被放出來的中共軍委辦前主任鍾紹軍都被抓走，不過此消息來源還無法證實。

蔡慎坤說，如果張又俠真的被抓，那意味著習近平和「紅色家族」（中共元老後代及其親屬）徹底攤牌，接下來的大戲就是看紅色家族在關鍵節點如何出手了。紅色家族只要聯手反制，習近平的一幫親信估計沒有多少人敢抵抗到底。

