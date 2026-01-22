川普急著想拿格陵蘭 普廷撇清：與俄羅斯一點關係也沒有

普廷21日在一次會議中強調：「格陵蘭正在發生的事情完全與我們無關。」（法新社）

美國總統川普執意想拿下格陵蘭，美國與歐洲之間的關係也因為格陵蘭問題轉趨緊張。俄羅斯總統普廷21日在一次會議中強調：「格陵蘭正在發生的事情完全與我們無關。」不過普廷也提及部分歷史土地出售案例，評估美國有錢能買下格陵蘭。

綜合外媒報導，普廷21日在一次內閣安全會議提到俄羅斯於1867年出售阿拉斯加給美國，並表示美國當時以720萬美元購得該領土，他估算這筆金額按今日價值約相當於1億5800萬美元。

普廷隨後將阿拉斯加與格陵蘭的面積相比，並以此推估格陵蘭的「購買價格」落在2億至2億5000萬美元之間。普廷說：「如果以當時的黃金價格計算，這個數字會更高，可能接近10億美元。我認為美國完全可以負擔得起這筆費用。」

隨後普廷又提到丹麥在1917年將維京群島出售給美國，不過普廷強調：「這些問題與我們無關，應該交由美國與丹麥之間自行解決，順帶一提，丹麥一直把格陵蘭當殖民地，對其態度相當苛刻，甚至是殘酷。」最後普廷也說：「這些當然與我們無關，我認為他們會自行解決。」

