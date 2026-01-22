為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普急著想拿格陵蘭 普廷撇清：與俄羅斯一點關係也沒有

    2026/01/22 07:19 即時新聞／綜合報導
    普廷21日在一次會議中強調：「格陵蘭正在發生的事情完全與我們無關。」（法新社）

    普廷21日在一次會議中強調：「格陵蘭正在發生的事情完全與我們無關。」（法新社）

    美國總統川普執意想拿下格陵蘭，美國與歐洲之間的關係也因為格陵蘭問題轉趨緊張。俄羅斯總統普廷21日在一次會議中強調：「格陵蘭正在發生的事情完全與我們無關。」不過普廷也提及部分歷史土地出售案例，評估美國有錢能買下格陵蘭。

    綜合外媒報導，普廷21日在一次內閣安全會議提到俄羅斯於1867年出售阿拉斯加給美國，並表示美國當時以720萬美元購得該領土，他估算這筆金額按今日價值約相當於1億5800萬美元。

    普廷隨後將阿拉斯加與格陵蘭的面積相比，並以此推估格陵蘭的「購買價格」落在2億至2億5000萬美元之間。普廷說：「如果以當時的黃金價格計算，這個數字會更高，可能接近10億美元。我認為美國完全可以負擔得起這筆費用。」

    隨後普廷又提到丹麥在1917年將維京群島出售給美國，不過普廷強調：「這些問題與我們無關，應該交由美國與丹麥之間自行解決，順帶一提，丹麥一直把格陵蘭當殖民地，對其態度相當苛刻，甚至是殘酷。」最後普廷也說：「這些當然與我們無關，我認為他們會自行解決。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播