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    秦剛爭議延燒1個月下台 學者林和立：證明習近平不適任領導人

    香港時事評論家林和立表示，中國國家主席習近平放任秦剛爭議延燒1個月才處理，證明他不適任國家領導人一職。（歐新社）==

    香港時事評論家林和立表示，中國國家主席習近平放任秦剛爭議延燒1個月才處理，證明他不適任國家領導人一職。（歐新社）==

    2023/07/27 10:37

    〔編譯盧永山／綜合報導〕秦剛失蹤1個月後，中國官方7月25日終於宣布他被免去外長職務，任職期間僅7個月，成為中共建政以來任期最短的外長，而且被免職原因不明。根據「美國之音」等媒體報導，香港時事評論家林和立表示，中國國家主席習近平放任秦剛爭議延燒1個月才處理，證明他不適任國家領導人一職。

    目前擔任美國智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）高級研究員的林和立受訪表示，秦剛的落馬可能是中國外交部內的權力鬥爭，也可能是中共黨內反習派施壓，要作為習家軍的秦剛走人，或藉此打擊習近平的威望。

    林和立指出，中共黨內雖然至今無人可挑戰習近平的權勢，但他的威信已受損，且證明習近平不堪大任，「我認為，此事反映出習近平政權非常嚴重的問題。習近平放任秦剛爭議延燒長達1個月，遲遲未發表任何意見，代表習近平並不適任國家領導人一職」。

    智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）先前也評論，秦剛事件顯示，習近平一直憑直覺和很小的顧問圈子做決策，這對中國的體制和其他國家發出1個信號，即習近平在至關重要的國家安全問題上，不一定會做出正確決定。

    林和立還說，秦剛事件顯示，習近平走強人毛澤東的領導風格並不成功，尤其在外交圈。

    至於秦剛下台的真正原因，林和立坦承，中國政治太不透明，很難判斷，但網路盛傳秦剛與鳳凰衛視主持人傅曉田的婚外情應該不是主因，因為中國政壇有婚外情醜聞的人太多了，不是什麼大事，一定是比婚外情更嚴重的事才會導致秦剛下台，例如傳聞中傅曉田因為涉及雙面間諜爭議，正在接受國安機構的調查。

    林和立強調，這只是未經證實的傳言，但若傳言屬實，秦剛作為傅曉田的情人，有無涉及洩漏國家機密給傅曉田或是美國，或者他也因此受到調查的話，這才是可能讓秦剛落馬的大事。

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