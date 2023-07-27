秦剛倒台是第一張牌！鄧聿文：習近平政權的骨牌效應成形

美國之音特約評論員鄧聿文指出，秦剛倒台可能只是習近平政權「多米諾骨牌」效應的開端。（美聯社檔案照）

2023/07/27 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部長秦剛遭免職，中國政府對其原因乃至秦的下落，均諱莫如深，外界因而產生諸多傳聞或揣測。洞悉中國政局的「美國之音」特約評論員鄧聿文26日指出，秦剛落馬的真正原因，外界或許會在很長一段時間裡都無從得知，但日後不排除還會有藉秦剛事件挑戰習近平的黨國高官，步上秦剛後塵，習近平政權的「多米諾骨牌」效應或已形成，秦剛倒台不過是第一張牌。

鄧聿文在這篇題為「秦剛事件，習近平政權的多米諾骨牌效應或已形成」的專文中指出，秦剛久未露面，官方先是說他健康出問題，繼而流傳他和鳳凰衛視女主播傅曉田有不正當男女關係，並在此基礎上演繹出其他版本，例如涉及間諜案，或是與王毅的外交思路有衝突，沒有執行習的外交路線，被王毅陰謀搞下台等。

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秦剛是習近平一手提拔的「天子門生」，如今事情半明朗化，最受影響的當然是秦剛本人和他的家庭，但此事也見證了習體制的荒唐，因此習近平及其政權是秦剛以外，受影響最大的一方。對習來說，秦剛事件一方面加重外界、包括國際社會，對中共體制高度不透明的惡劣印象，對習政權更不信任；另一方面則是秦剛接任外長僅半年就消失，顯示習的新一屆權力班底內部又開始發生權力鬥爭，習對政局的掌控可能不穩。

鄧聿文認為，從秦剛被免除外長職務，但仍保留國務委員身份來看，基本可以排除官方所說的秦剛健康出問題；這種處置方式也表明，秦剛涉及間諜或外交路線鬥爭的可能性也不高，因為這兩項「罪名」在中共針對官員的各種「罪名枷鎖」中是最嚴厲的，處置起來向來不留情面。不論是間諜或路線鬥爭，對習來說都是無法容忍之事，勢必嚴厲處分，而非只是剝奪其職務而已。

因此，婚外情傳聞變得相對可信，因為習對官員私德的要求更嚴格，將其視為政治問題，必須納入對官員的管理範疇。此前曾有前國家統計局長邱曉華，因重婚問題突然被免職，開除黨籍和公職，還被判刑1年。

習近平目前正陷入困境，包括經濟復甦落空、百業蕭條、債務高築、失業嚴峻、民生維艱，整個社會瀰漫衰亡之氣，宛如末世降臨，迫使習不得不大幅調整經濟政策，無疑將使其權威受到重創。這種社會氛圍擴散到黨內高層，勢必會在包括習的親信之間出現一些異動的苗頭，秦剛事件因此成為風向球。在判斷習的權威受損後，原本就對習不完全忠心的「習家軍」人馬，有可能對習的主張和政見提出不同看法，黨國高層內部不排除會藉著情勢演變對習發起某種挑戰。

根據以往的經驗，只要秦剛不被判刑，當局大概也不會公布秦剛事件的真實緣由，這將導致高層政治鬥爭的傳言流傳更久，對習自然不是好事，因為在極權政體內部，不管是因為何種原因引發的政治鬥爭，都會指向最高統治者，意味著最高統治者的權力不穩，地位出現鬆動，而習最怕的就是有人基於某種政治動機，散播這類政治謠言並在黨內外傳播，被他的高級幹部們理解成他權力動搖的佐證。

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