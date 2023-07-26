王毅只是過渡性人選？ 葛來儀推測中國很快就有新外長

葛來儀認為，王毅只是一名過渡性人選，不久之後中國可能就會任命一位新外長。（歐新社）

2023/07/26 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛遭免職，由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回任外交部長。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，秦剛事件可能給習近平帶來負面影響，而王毅只是一名過渡性人選，不久之後中國可能就會任命一位新外長。

根據《美國之音》報導，葛來儀表示，大家雖然只能從社群媒體上的證據推測，但秦剛被免職很可能因為其私生子出生在美國而讓事件變得複雜，導致習近平對他失去信心，這件事必定給習近平帶來很大的負面影響。

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葛來儀指出，因為中國制度需要兩個人選，一是外委會主任、另一個是外交部長，過渡時間可能需要幾週或幾個月，王毅已經70歲了，她認為中國不久後就會任命一個新的外交部長，最有可能的候選人是中央委員劉建超，「我認為這可能性很大」。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）指出，秦剛失勢與他破格晉升同樣意外又突然，由於兩者都歸因於中國領導人，這次事件將被視為高層識人不明。

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