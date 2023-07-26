全球僅兩雙！蘋果90年代「客製化運動鞋」 起拍價高達154萬

蘋果公司「極其罕見」的訂製產品，目前全球僅有兩雙。（圖擷取自蘇富比官網）

2023/07/26 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日國際知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）官網上，出現一雙起拍價高達5萬美元（約新台幣154.3萬）、尺碼為美規10.5號的白色運動男鞋。外媒指出，這雙運動男鞋是蘋果公司（Apple）「極其罕見」的客製化產品，且目前全球僅有兩雙。

綜合外媒報導，根據蘇富比a href="https://www.sothebys.com/en/buy/_Omega-Sports-Apple-Computer-Sneakers-or-Size-10.5" target="_blank">官網的資訊顯示，這雙鞋上印有彩虹LOGO和Apple字樣的白色運動男鞋，是蘋果公司在90年代中期銷售會議中，為蘋果員工向Omega Sports訂製的一次性贈品。從官網附上的照片可看到，這雙運動鞋狀態雖然已有些泛黃、顯露年代感，且鞋頭處有淺淺的壓痕，但整雙鞋的狀態仍算很新。

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報導指出，這雙球鞋曾在2007年被一位蘋果員工，以79美元（約新台幣2439元）的價格放上eBay出售，2016年才被人在舊金山的一個二手市場發現，隨後2017年被國外私人拍賣機構「Heritage Auctions」再次放到eBay上拍賣，當時的起拍價來到了3萬美元（約新台幣92萬5950元）。

據「Heritage Auctions」的藝術主管班里蒙（Leon Benrimon）曾在2018年表示，這雙運動鞋的顏色幾乎為全白，除有復古的彩色蘋果標誌，鞋盒內還附贈紅色鞋帶，因此他認為這是在20世紀80年代末或90年代初，蘋果公司製作的一雙原型運動鞋。此外，他還透露，「我們相信目前全球只有兩雙這樣的鞋子，一雙來自蘋果檔案，另一雙就是出現在我們拍賣場上的這雙」。

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