英國夫婦花100元買二手小花瓶 鑑定竟是已故日本名家之作

英國一對夫婦在一間二手雜貨義賣商店，花了2.5英鎊（約新台幣97元）買下一個漂亮的小型花瓶，結果事後經專家鑑定得知，它其實是出自日本明治時代知名陶瓷藝術家之手，市價約有1萬英鎊（約新台幣38.9萬元）。（圖擷取自The Canterbury Auction Galleries 臉書粉專）

2023/07/23 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日英國一對夫婦前往一間二手雜貨義賣商店，並在店內花了2.5英鎊（約新台幣97元）買下一個漂亮的小型花瓶，當時這對夫婦覺得這個花瓶外觀很特別，於是在事後找專業人士進行鑑定，結果該花瓶被鑑定是出自日本明治時代知名陶瓷藝術家之手，拍賣行初步估計市價約有1萬英鎊（約新台幣38.9萬元）左右。

綜合外媒報導，一對來自來自英國的夫婦阿默特（Ahmet）與凱倫（Karen），日前到英格蘭薩里郡的一間二手雜貨義賣商店四處閒逛時，丈夫阿默特在店內發現了一個極為精緻的小花瓶。據凱倫回憶，「我當時是去找舊書，老公則是去尋找藝術品和古董，後來他走過來給我看了這個花瓶，但我當下沒有很在意，只是隨口稱讚了它，不過老公要我看看底座下方的特殊蝕刻痕跡」。

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2人經過一番討論後，直覺認為小花瓶可能並非普通物品，於是花了2.5英鎊將它買下，並在事後聯繫拍賣行的專業鑑定家來幫忙鑑定。經過專家鑑定後，確認這個10公分高的小花瓶確實大有來頭，它大約在1845年至1927年間所產出，且是出自已故日本陶瓷家、景泰藍藝術家並河靖之的作品。據資料記載，並河靖之是日本明治時期最著名的藝術家之一。

根據拍賣行聯合總監兼專家基爾羅伊（Cliona Kilroy）表示，這個小花瓶上描繪有非常精緻的公雞、母雞，以及牠們頭上飛翔的鳥，確實是19世紀藝術家並河靖之的作品標誌。報導指出，目前這個小花瓶將在本月底進入拍賣市場，據拍賣行透露，出售這件物品的夫婦決定，屆時如果成功拍賣的話，將會捐贈一筆費用給那家二手雜貨義賣商店。

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