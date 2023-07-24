日本JR山手線信號故障停駛 通勤族傻眼、慌忙查詢轉乘路線

日本東京JR山手線由於信號故障停駛，直到上午9時才恢復低運量，不少通勤族相當傻眼。（圖擷自@yomoyayomoya2推特）

2023/07/24 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR山手線由於信號故障，今天（24日）從首班車開始全面停駛，直到上午9時才恢復營運，但僅投入部分列車因此運量較低，不少通勤族到車站後得知消息當場傻眼，慌忙用手機查詢轉乘路線。

據《NHK》報導，JR東日本表示，東京品川區大崎車站的信號裝置，於今天凌晨2時30分許發生故障，導致山手線所有列車受到影響，到上午9時重啟時約停運4.5個小時，共有68趟列車取消，影響約11萬人次。

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據《產經新聞》報導，山手線停駛後，沿線車站旅客看著暫停服務的公告相當傻眼，連忙用手機查尋替代方案。在JR新宿站，許多人排隊領取誤點證明，不少人也改到計程車招呼站轉搭小黃。

1名56歲的上班族從東京世田谷區住處出門後，原本打算從新宿站前往池袋，沒想到整個被卡住，他透露如果待在家裡的話可以遠距辦公，但既然出門了就沒辦法，只好頂著大太陽等計程車。

池袋站前往東京地鐵丸之內線的檢票口，在今天上午8時30分許排起長長的隊伍，來自埼玉的25歲女子高橋茉莉子表示，她要搭車去東京文京區後樂園車站附近上班，但受到影響後應該會遲到。

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