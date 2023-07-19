為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大躍進的產物？中國挖出3.2公斤「巨菇」 大鐵鍋都裝不下！

    近日一名中國農民在自家挖出重達3.2公斤的大磨菇，引起許多網友驚嘆。（擷取自微博）

    近日一名中國農民在自家挖出重達3.2公斤的大磨菇，引起許多網友驚嘆。（擷取自微博）

    2023/07/19 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一位中國雲南村莊的農民，在自家挖出重達3.2公斤可食用的「巨型口蘑」，體積龐大到甚至需要兩隻手才能抱起，更有網友表示，「是不是要化成蘑菇精了」，而目前也還不清這個巨型磨菇究竟是天然環境創造出的奇蹟，還是人為因素導致。

    根據中媒綜合報導，17日中國雲南耿馬縣某村莊中，有位村民偶然在自家土地裡挖出了體積比剛出生的嬰兒還大，重達3.2公斤的巨大白色菌類。當地村民介紹，此種菌類叫「巨型口蘑」，可以食用。而過去他們也曾發現過大蘑菇，但不管在體積和重量上，之前挖掘出的蘑菇都無法與這次的相比。

    據了解，巨型口蘑含豐富蛋白、脂肪及纖維，長期以來一直在亞洲做為一種民間藥材。而此種磨菇屬於高溫品種，可以搶占夏季市場，在雲南地區具有一定的市場價值。

    對於這種異常巨大可食用菇類的出現，許多人懷疑它究竟是如何產生，有人認為這是大自然的餽贈，經由土壤、濕度等環境條件所創造出的奇蹟，也有人覺得可能是農民使用了某種肥料，或是其他人為因素才導致。

    許多網友對此巨大蘑菇嘖嘖稱奇，「原來蘑菇還能長這麼大」、「真的能吃完嗎，感覺夠吃好多天」、「是不是要化成蘑菇精了」、「炸菌子油可好吃了」，但也有人質疑「這麼大會好吃嗎」、「有點嚇人，說實話我還真不敢吃」、「吃完了不會致幻吧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本古早味零食回憶殺 「蘑菇」大戰「竹筍」
    2023/07/15 16:10

    日本古早味零食回憶殺 「蘑菇」大戰「竹筍」
    雲南山泉水有「神奇功效」？ 業者：不孕喝了水都生了
    2023/06/27 23:20

    雲南山泉水有「神奇功效」？ 業者：不孕喝了水都生了

    台中新站大車站特區核心 享商圈優勢
    中國強化控制宗教 雲南改造清真寺引爆衝突
    2023/06/09 21:06

    中國強化控制宗教 雲南改造清真寺引爆衝突
    自由說新聞》像災難電影！詭異龍捲風狂襲中國 交警扣上百收割機農民怒
    2023/06/02 16:12

    自由說新聞》像災難電影！詭異龍捲風狂襲中國 交警扣上百收割機農民怒

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    奇葩！ 現代版「銀針試毒」 他將蘑菇、銀手鐲一起煮吃完洗胃
    2022/06/19 14:58

    奇葩！ 現代版「銀針試毒」 他將蘑菇、銀手鐲一起煮吃完洗胃
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播