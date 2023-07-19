大躍進的產物？中國挖出3.2公斤「巨菇」 大鐵鍋都裝不下！

近日一名中國農民在自家挖出重達3.2公斤的大磨菇，引起許多網友驚嘆。（擷取自微博）

2023/07/19 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日一位中國雲南村莊的農民，在自家挖出重達3.2公斤可食用的「巨型口蘑」，體積龐大到甚至需要兩隻手才能抱起，更有網友表示，「是不是要化成蘑菇精了」，而目前也還不清這個巨型磨菇究竟是天然環境創造出的奇蹟，還是人為因素導致。

根據中媒綜合報導，17日中國雲南耿馬縣某村莊中，有位村民偶然在自家土地裡挖出了體積比剛出生的嬰兒還大，重達3.2公斤的巨大白色菌類。當地村民介紹，此種菌類叫「巨型口蘑」，可以食用。而過去他們也曾發現過大蘑菇，但不管在體積和重量上，之前挖掘出的蘑菇都無法與這次的相比。

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據了解，巨型口蘑含豐富蛋白、脂肪及纖維，長期以來一直在亞洲做為一種民間藥材。而此種磨菇屬於高溫品種，可以搶占夏季市場，在雲南地區具有一定的市場價值。

對於這種異常巨大可食用菇類的出現，許多人懷疑它究竟是如何產生，有人認為這是大自然的餽贈，經由土壤、濕度等環境條件所創造出的奇蹟，也有人覺得可能是農民使用了某種肥料，或是其他人為因素才導致。

許多網友對此巨大蘑菇嘖嘖稱奇，「原來蘑菇還能長這麼大」、「真的能吃完嗎，感覺夠吃好多天」、「是不是要化成蘑菇精了」、「炸菌子油可好吃了」，但也有人質疑「這麼大會好吃嗎」、「有點嚇人，說實話我還真不敢吃」、「吃完了不會致幻吧」。

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