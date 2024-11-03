大選倒數3天！川普自詡「人工生殖之父」催票

共和黨總統候選人、前總統川普2日在北卡羅萊納州格林斯伯勒（Greensboro）的造勢活動上跳舞。（美聯社）

2024/11/03 20:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年美國總統大選進入最後倒數，前總統川普（Donald Trump）2日馬不停蹄趕場造勢，在北卡羅來納州（North Carolina）格林斯伯勒（Greensboro）的競選集會上，自稱是「人工生殖之父」（father of fertilization），強調捍衛試管嬰兒（IVF）治療的決心。

這是他當天的第三場造勢活動，儘管原本打算縮短演說時間，但在數千名支持者熱情要求下，最終仍以其標誌性的長篇演講方式完整發表談話。

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英國《每日郵報》報導。針對民主黨陣營指控他可能限制試管嬰兒療程的批評，川普在台上強調：「談到人工生殖，我就像個父親一樣——我就是人工生殖之父。」此說法呼應他先前自稱「試管嬰兒之父」的說法。民主黨批評主要源自部分反墮胎陣營認為，銷毀多餘胚胎等同於墮胎。

當天，川普馬不停蹄地在北卡羅來納州的蓋斯托尼亞市（Gastonia）、維吉尼亞州的塞勒姆市（Salem），以及格林斯伯勒巡迴造勢。在第一地平線體育館（First Horizon Coliseum）的集會上，他坦言：「若經過這麼多努力還是落敗，我可就麻煩了。」

面對這個傾向支持共和黨的搖擺州選民，川普不斷呼籲尚未投票的支持者務必前往投票。他透過現場支持者的歡呼聲，粗略統計已投票與預計週二（5日）投票的人數，並表示自己也將在週二投票。

值得注意的是，川普強調他連續62天馬不停蹄的競選行程，並非為籌措資金。「我來這裡不是為了你們的捐款，只希望你們踴躍投票，」他向支持者承諾。

儘管川普展現必勝決心，但也坦承選情可能陷入膠著。「即便領先優勢明顯，仍可能以微小差距落敗，」他如此說道。

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