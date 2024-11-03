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    摩爾多瓦總統大選決選 傳俄國1票326元買票介選

    摩爾多瓦總統桑度（見圖）尋求連任。（路透）

    摩爾多瓦總統桑度（見圖）尋求連任。（路透）

    2024/11/03 21:20

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家摩爾多瓦今（3）日舉行總統大選第二輪選舉，這場大選將決定摩爾多瓦是否會踏上親西方的歐洲整合路線，或是重返俄羅斯陣營。不過有選民私下透露，在這場選舉中存在賄選情事，且每張票最高可以賣到1000盧布（約合新台幣326元）

    摩爾多瓦為前蘇聯加盟國之一，經濟狀況不佳，為歐洲最窮困的國家之一，人口達250萬，僑民人數則約有120萬。

    綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，在10月21日的第一輪選舉中，親西方的現任總統桑杜（Maia Sandu）以42.4％的得票率遙遙領先親俄派對手斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）的25.98％，但因桑杜的得票率未超過50％，因此須舉辦第二輪決選。

    10月21日當天也舉辦了是否加入歐盟的公投，最後親西方派以50.46％的微弱多數勝出。

    桑度在首輪投票過後警告摩爾多瓦國民，「竊賊」試圖以賄選方式買下他們的國家，因此呼籲民眾須維護自己國家的獨立。

    一名女性選民向BBC透露，她跟其他人已經以一張票1000盧布的價格賣掉了選票。摩爾多瓦警方則稱，逃亡中的寡頭肖爾（Ilan Shor）在過去的2個月內已將3900萬美元（約合新台幣12.4億）從俄國移轉到他在摩爾多瓦的銀行帳戶，並至少有13萬8000名選民收到了好處。

    肖爾否認有任何非法情事，但他坦承會資助那些向歐盟「堅決說不」的民眾；斯托亞諾格洛否認他與肖爾之間有任何關連。

    決選投票將在當地時間晚上9點（台灣時間4日凌晨3點）結束。

    桑度的對手是親俄派的前檢察總長斯托亞諾格洛（見圖）。（歐新社）

    桑度的對手是親俄派的前檢察總長斯托亞諾格洛（見圖）。（歐新社）

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